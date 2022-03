Berlin

Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 01.04.2022: Folge 2666

Schmidti macht sich Gedanken. Bei der Arbeit im Kräsch fällt ihm immer mehr auf, wie sehr der Laden an allen Ecken noch an das alte LA erinnert. Das steigert nicht gerade seine Zufriedenheit. Hocherfreut nimmt er daher Franzis Angebot an, einen alten Bekannten kommen zu lassen, der damals ihren Foodtruck umgestaltet hatte. Doch der entpuppt sich überraschend als „Schickimicki“-Designer und hat völlig andere Vorstellungen von der Kneipe. Er glaubt nicht, dass Schmidtis Konzept Erfolg haben wird. Schmidti ist verunsichert, erhält aber unerwartete Unterstützung von einem Gast, der ihn in seinen Vorstellungen bestärkt. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem bis dato Unbekannten um einen gelernten Schreiner handelt, der dann auch noch für schmales Geld den Umbau der Bar in Aussicht stellt, ist Schmidti Feuer und Flamme. Er beschließt, einen Kredit aufzunehmen und in seinen Traum zu investieren.

Schmidti ist mit dem Kräsch unzufrieden, weil ihn der Laden immer noch viel zu sehr an das alte LA erinnert. Unerwartete Unterstützung bekommt er von einem Gast, der Schmidti darin bestärkt, sein neues Konzept per Umbau zu unterstreichen. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 04.04.2022: Folge 2667

Joe freut sich tierisch auf den Besuch von Hanna und ist umso enttäuschter, als sie dann doch noch absagt. Stattdessen taucht ihre Freundin Leni allein auf und überrumpelt Joe damit, dass sie länger bleiben möchte. Beide wissen nicht so recht, wie sie miteinander umgehen sollen. Während sich die weltoffene Leni erst einmal in Berlin umsehen will, bekommt Joe von Hanna den Kopf gewaschen. Er soll sich doch bitte mehr um Leni kümmern. Joe will sich Mühe geben. Als er auf einmal einen Anruf von Leni erhält, der plötzlich abbricht, macht er sich große Sorgen. Er befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Doch letztlich stellt sich alles als Missverständnis heraus. Joe ist erleichtert und verbringt mit Leni einen unverhofft lustigen Abend. Er muss sich eingestehen, dass er froh ist, dass endlich mal wieder frischer Wind in die WG kommt.

Als Hannas Freundin Leni allein bei Joe in der WG auftaucht, ist er zunächst enttäuscht. Sie möchte offenbar länger bleiben, aber Joe weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Nach Lenis Trip in die Stadt entspannt sich die Stimmung deutlich. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 05.04.2022: Folge 2668

Lynn ist trotz ihrer Einwilligung immer noch skeptisch, als Denny mit Sack und Pack aufs Hausboot kommt. Ist sein Einzug wirklich so eine gute Idee? Denny wünscht sich, dass Luna auch einmal bei ihm in der Kabine übernachtet, aber Lynn kann ihm das auf diplomatische Art und Weise erst einmal ausreden. Als er später Probleme hat, sich eine Babytrage umzuwickeln und Luna darin zu verstauen, nimmt Lynn ihm auch das aus der Hand. Doch dann ist es Lynn, die es einfach nicht schafft, Luna zum Einschlafen zu bringen. Denny hat die rettende Lösung, was Lynn als Glückstreffer abtut. Später probiert sie Dennys Methode aber selbst – und hat damit Erfolg. Er bekommt das mit und reibt es Lynn später belustigt unter die Nase. Sie ist inzwischen aber vor allem sehr zuversichtlich, dass das Zusammenwohnen mit Denny doch funktionieren könnte.

Als Denny mit Sack und Pack auf dem Hausboot anrückt, kommen Lynn Zweifel: Ist sein Einzug wirklich so eine gute Idee? Doch das Zusammenleben der beiden mit Luna funktioniert überraschend gut. Lynn blickt zuversichtlich in die Zukunft. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 06.04.2022: Folge 2669

Schmidti trifft fast der Schlag, als er das von ihm in Auftrag gegebene Schild für das Kräsch sieht. Es ist ziemlich schlimm geworden, aber er kann sich auch kein neues leisten. Leni bietet an, ihm ein Schild zu designen, aber Schmidti lehnt ab. Er versucht stattdessen mit Krätze, selber Hand anzulegen. Das endet in einem kompletten Fehlschlag. Schmidti geht schon davon aus, dass er sich mit dem misslungenen Schild anfreunden muss, als Leni ihm doch einen Entwurf vorlegt. Er ist völlig hin und weg von ihrem Talent und unendlich dankbar dafür, dass sie ihm den Tag und sehr wahrscheinlich sogar mehr gerettet hat. Jetzt kann die beste Kneipe aller Zeiten schon bald starten.

Schmidti trifft fast der Schlag: Das Schild für das Kräsch, das er in Auftrag gegeben hatte, ist völlig misslungen. Auch eine Eigenkreation als Ersatz fällt wenig überzeugend aus. Überraschend legt dann aber Leni das perfekte Design vor. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 07.04.2022: 2670

Chiara fällt morgens aus allen Wolken, als sie erfahren muss, dass ausgerechnet Denny und Lynn jetzt zusammenwohnen. Tief enttäuscht lässt sie ihren Frust an ihrem Ex und ihrer ehemals besten Freundin aus, muss aber im Nachhinein erkennen, dass sie selbst nicht ganz unschuldig an dem Zerwürfnis ist. Gleichzeitig sieht auch Lynn ein, dass sie Chiara vermisst. Eigentlich wäre es an der Zeit, über ihren Schatten zu springen. Und tatsächlich: Lynn entschuldigt bei Chiara und macht ihr klar, wie sehr sie sie braucht. Beide versöhnen sich endlich und schwören sich gegenseitig, ab jetzt immer zusammenzuhalten.

Als Chiara erfährt, dass Denny und Lynn zusammenwohnen, ist sie außer sich. Doch sie muss sich eingestehen, dass sie nicht unschuldig am Zerwürfnis mit den beiden ist. Lynn wird klar, wie sehr sie Chiara vermisst. Die beiden versöhnen sich. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge BTN verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Mehr zum Thema “Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

RND/pf