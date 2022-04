Berlin

Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 29.04.2022: Folge 2684

Denny gerät morgens in arge Bedrängnis, weil Lynn krank ist. Am liebsten würde er bei ihr und Luna bleiben, doch ausgerechnet heute will Joe mit ihm für seine baldige Gesellenprüfung üben. Also lässt Denny Lynn auf ihr Drängen hin notgedrungen allein mit dem Kind zurück. In der Werkstatt kann er sich jedoch nicht konzentrieren, als Joe mit ihm eine Gesellenprüfung auf Probe durchspielen will. Denny macht sich einfach zu viele Sorgen um sein Kind. Prompt verhaut er die Prüfung und Joe schickt ihn nach Hause, damit er sich ausruhen kann. Nun will Denny die erkrankte Lynn entlasten und kümmert sich um die kleine Luna. Allerdings ist er selbst viel zu erschöpft und überarbeitet, sodass er einschläft – was fatale Folgen hat.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 02.05.2022: Folge 2685

Denny ist völlig fertig, als Lynn mit Luna aus dem Krankenhaus zurückkommt. Sie kann ihm noch immer nicht verzeihen, dass er den Unfall mit Luna verschuldet hat. In der Werkstatt passiert dem unkonzentrierten und gereizten Denny später ein folgenschwerer Fehler. Er bricht daraufhin verzweifelt vor Joe zusammen, weil ihm gerade alles zu viel wird. Joe zeigt großes Verständnis und Nachsicht. Er rät Denny, aufgrund des Stresses die Gesellenprüfung zu verschieben. Denny will es sich überlegen, ist dann aber umso überraschter, als Lynn sich nach einem Gespräch mit Krätze versöhnlich gibt. Sie entschuldigt sich bei ihm für ihr Verhalten. Lynn hat erkannt, wie viel Denny für sie und Luna tut. Nun will sie ihm etwas zurückgeben, indem sie ihm den Rücken für die Prüfung freihält.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 03.05.2022: Folge 2686

Leif hat zunehmend Mühe, vor Leni seine Eifersucht auf Tom zu verbergen und flüchtet sich in die Arbeit. Doch als Leni ausgerechnet dort auftaucht, ist seine Konzentration dahin. Das bleibt auch Krause nicht verborgen, der Leif nach Hause schickt. Er sucht Ablenkung bei Schmidti, der ihn jedoch ausgerechnet für Krätzes Überraschungsparty in der WG holt, bei der natürlich auch Tom und Leni mitfeiern. Für Leif ist es eine Qual, Tom und Leni ständig beim Rumschäkern zusehen zu müssen. Einige Drinks später entlädt sich sein Frust in einem Streit mit Tom, wobei dessen Tablet zu Bruch geht. Leif wird daraufhin von Leni zur Rede gestellt. Er ist kurz davor, ihr seine Gefühle für sie zu gestehen, macht jedoch im letzten Moment einen Rückzieher.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 04.05.2022: Folge 2687

Weil Milla Piet gefeuert hat und Mike gerade auf seinem Seminar ist, muss sie nun das Matrix zeitweise allein führen. Sie ist völlig überarbeitet. Deswegen verpennt sie auch morgens das Training für die neuen Go-Gos. Olivia springt für sie ein und findet, dass Milla dringend wieder einen Nightshift-Manager braucht – nämlich sie! Milla lehnt das Angebot zunächst ab, denn Olivia hat überhaupt keine Erfahrung in dieser Position. Aber als sich ein anderer Bewerber als unpassend herausstellt, gibt Milla ihr eine Chance. Zu ihrer Überraschung löst Olivia die Organisation der Nachtschicht tatsächlich ganz hervorragend. Daraufhin gibt Milla ihr freie Hand für den Abend. Doch das erweist sich als schwerer Fehler.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 05.05.2022: Folge 2688

Tom hat nach zäher Suche endlich das perfekte Motorrad für sich gefunden. Dank seines Verhandlungsgeschicks gelingt es ihm sogar, das Schätzchen bei einem Privatverkäufer zum Schnäppchenpreis zu erstehen. Was Tom jedoch nicht ahnt: Er hat sich Diebesgut andrehen lassen. Bei einer Polizeikontrolle fliegt die ganze Sache auf. Tom steht plötzlich mit leeren Händen da – ohne Bike und ohne Geld. Doch das Schicksal bietet ihm eine neue Chance: Er läuft nämlich völlig überraschend dem Hehler ein zweites Mal über den Weg.

Aktuelle Folge BTN verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

