Bei seiner diesjährigen Keynote hat das Unternehmen Apple groß den hauseigenen Streamingservice Apple TV+ vorgestellt, der am 1. November für 4,99 Euro auch hierzulande starten wird. Seither wird fleißig am Exklusiv-Content dafür geschraubt und so stößt nun der nächste namhafte Star zu den Apple-Eigenproduktionen. " Sons of Anarchy"-Darsteller Charlie Hunnam (39) wurde laut der US-Seite "Variety" als Hauptdarsteller der Serie "Shantaram" gecastet.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gregory David Robert, deren Rechte Apple laut des Berichts 2018 erworben hatte. Darin geht es um einen Mann namens Lin ( Hunnam), der aus einem australischen Gefängnis flieht und daraufhin in den Slums Indiens untertaucht.

Hunnam ist vor allem durch Rolle in " Sons of Anarchy " bekannt

Hunnam ist dem TV-Publikum vor allem durch seine Rolle als Mitglied einer Bikergang in " Sons of Anarchy" ein Begriff. Zuletzt spielte er aber auch König Arthur in Guy Richies Neuinterpretation "Legend of the Sword" oder im Action-Bombast "Pacific Rim" mit. Nur rund eine Woche zuvor wurde bezüglich Apple TV+ vermeldet, dass auch " Inception"-Mime Joseph Gordon-Levitt (38) seine eigene Serie namens "Mr. Corman" auf der neuen Streamingplattform erhalten wird. Jason Momoa ("See") sowie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon ("The Morning Show") gibt es bereits zum Auftakt am 1. November zu sehen.

Lesen Sie auch: Kommentar: Apple TV+ macht Netflix Konkurrenz: Serienfans sind die Gewinner

RND/stk/spot