Die Bestnote vergibt Joachim Llambi als Juror bei „Let‘s Dance“ nur äußerst selten an die tanzenden Kandidaten und Kandidatinnen. Nun wird der 57-Jährige neben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad am Jurypult von „Deutschland sucht den Superstar“ Platz nehmen und mit ihnen zusammen die Superstars von morgen bewerten. Ob sein Urteil in Sachen Gesang gnädiger ausfallen wird als bei der Bewertung von Tanzeinlagen?

Wie rtl.de am Montag berichtet, wird Llambi in den kommenden zwei Livesendungen als Juror zu sehen sein. Zuletzt ließ der Sender immer wieder prominente Gastjuroren wie Sänger Thomas Anders an den Liveshows mitwirken.

RND/liz