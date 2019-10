In wenigen Wochen wird wieder getanzt, denn am 15. November startet auf Sat.1 die neue Staffel von "Dancing on Ice". Aber welche Promis werden wohl in den frischen Folgen (immer freitags um 20:15 Uhr, plus zusätzliche Ausgabe am 17. November) die Jury um Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (53), "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (48) sowie Ex-Eiskunstläufer und Kommentator Daniel Weiss (51) überzeugen? Laut "Bild"-Zeitung sollen dies die zehn Teilnehmer sein.

Wie zuvor bereits spekuliert, werden offenbar Schauspielerin Jenny Elvers (47), Sänger Joey Heindle (26), Ex-"Bachelorette" Nadine Klein (34) und " Promi Big Brother"-Gewinner Jens Hilbert (41) dabei sein. Wie ebenfalls bereits vermutet wurde, soll auch TV-Moderator und Dschungelkönig Peer Kusmagk (44) aus dem Dschungelcamp auf das Eis ziehen.

Der erste Verletzte

Das restliche Feld besteht demnach aus " GNTM"-Kandidatin Klaudia "Klaudia mit K" Giez (23), Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21), der ehemaligen Fußball-Nationalspielerin Nadine Angerer (40), Schauspieler Eric Stehfest (30) und Model André Hamann (32).

Auch den ersten Verletzten soll es bereits geben. Laut dem Bericht soll Kusmagk beim Training gestürzt sein. Auf einem Bild ist der Moderator mit einem Verband am linken Fuß zu sehen. Bleibt zu hoffen, dass es bis zum Beginn der neuen Staffel zu keinen weiteren Vorfällen kommt.

RND/wue/spot