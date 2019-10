Im Februar verabschiedete sich Daniel Fehlow für eine längere Auszeit vom GZSZ-Set. Bereits seit August steht der Schauspieler in Babelsberg nun schon wieder für die Soap vor der Kamera - sein Serien-Comeback rückt immer näher. Ab nächster Woche ist er als Leon Moreno wieder täglich bei GZSZ zu sehen, berichtet " RTL.de".

Mehrere Monate hat Leon die Sonne Kaliforniens bei seinem Sohn Vince in Los Angeles genossen. Als entspannter Sunnyboy kehrt der Koch nun zurück in den Kiez. Das amerikanische Lebensgefühl hat dabei nicht nur sein Gemüt verändert, sondern auch sein Äußeres: seine Haare und sein Bart sind länger, die Hose trägt er hochgekrempelt. " Leon hat (...) den gesamten Lebensstil und die Umgebung dort sehr genossen. So ließ er beach-life standesgemäß seinen Bart stehen und hat seinen Klamottenstyle ein wenig angepasst", sagt der Schauspieler gegenüber " RTL.de".

Verlässt Leon den Kiez gleich wieder?

Doch kaum ist Leon zurück in seinem Kiez, will er am liebsten auch schon wieder weg. "Der Plan ist, in die USA auszuwandern, um dort mit Sohn Vince ein zweites Restaurant zu eröffnen und mit seinen beiden Söhnen das Leben unter der Sonne zu genießen", verrät der Schauspieler. Doch ob es dazu kommt, lässt er offen.

RND/mat