Berlin

Die Urlaubszeit ist vorbei, die Leute sehen wieder mehr fern, die Sender zeigen wieder mehr neuen Stoff. Ein Überblick nach Anlässen und Genres:

JUBILÄEN

RTL feiert 20 Jahre "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch ("20 Jahre WWM", 2. September, 20.15 Uhr). Der SWR und die ARD begehen 30 Jahre Ludwigshafen-"Tatort" mit Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im November mit dem Krimi "Die Pfalz von oben".

TALKSHOWS

Neu im Ersten wird ab 24. September der "Talk am Dienstag", den sich " NDR Talk Show", "Kölner Treff" ( WDR) und "3nach9" ( Radio Bremen), die bislang in den Dritten liefen, sowie die neue Show "Hier spricht Berlin" ( RBB) teilen.

SATIRE

Jan Böhmermann meldet sich nach elfwöchiger Sommerpause am Donnerstag, den 29. August, mit seiner Late-Night-Show " Neo Magazin Royale" zurück. Die ZDF-"heute-Show" mit Oliver Welke kommt am 6. September aus dreimonatiger Sommerpause wieder.

Für TV-Entertainer Jan Böhmermann ist die Sommerpause ebenfalls vorbei.

DSCHUNGELCAMP und CO .

Bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kommt 2020 die 14. Staffel. Sat.1 schickt derweil im Frühling "Promis unter Palmen".

MINISERIE

Im September kommt die Bauhaus-Serie "Die Neue Zeit" mit August Diehl als Walter Gropius. Die sechs Folgen von Lars Kraume laufen erst bei Arte und dann drei Abende im ZDF (ab 15. September).

MEHRTEILER

Das ZDF zeigt im November den Dreiteiler "Preis der Freiheit" zu 30 Jahre Mauerfall. Für Anfang 2020 sind die Mehrteiler "Die verlorene Tochter" und "Unterleuten" geplant. Die ARD zeigt zum 75. Jahrestag des Kriegsendes den Zweiteiler "Der Überläufer" nach Siegfried Lenz. Regie führte Oscar-Preisträger Florian Gallenberger. Zudem kommt der ARD-Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre" mit Katja Riemann über eine Familie im Sauerland des Wirtschaftswunders.

REIHEN

Beim ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" läuft in diesem Jahr am zweiten Weihnachtstag die Folge Antigua und an Neujahr Kolumbien. Florian Silbereisen ist erstmals als Kapitän zu sehen. Die ZDF-Reihe "Schuld nach Ferdinand von Schirach" geht ab 13. September weiter.

SERIEN

Die letzte Folge des ARD-Klassikers " Lindenstraße" kommt nach fast 35 Jahren am 29. März. Die neue sechsteilige ARD-Serie "Bonusfamilie" erzählt aus einer Patchworkfamilie. RTL bringt "Faking Hitler", eine Serie über die gefälschten Hitler-Tagebücher, sowie "Der König von Palma" ins Programm, eine Serie, die 1990 auf Mallorca spielt. Das ZDF hat fürs Frühjahr die zweite Staffel der Serie "Bad Banks" mit Paula Beer und Désirée Nosbusch angekündigt.

Fans müssen sich von Marie-Luise Marjan aus der "Lindenstraße" verabschieden. Quelle: Philipp Schulze/dpa

CASTINGSHOWS

Mit neuer Jury, unter anderem mit Sido, startet die ProSieben-/Sat.1-Show " The Voice of Germany" am 12. September in die neunte Staffel. Bei RTL gehen "Das Supertalent" (Staffel 12) sowie " Deutschland sucht den Superstar" weiter (17. Staffel).

MUSIKSHOWS

Als Überraschungserfolg des Sommers galt die ProSieben-Show "The Masked Singer", in der Promis in Ganzkörperkostümen um den Sieg singen. Das Format soll fortgesetzt werden - wann, ist noch unklar. Das ZDF zeigt im Herbst "Gottschalks große 80er Show". Außerdem kommt im Oktober die neue Musikshow "Mein Lied für Dich" mit Judith Williams.

SPIELSHOWS

" Joko & Klaas gegen ProSieben" sorgte für Gesprächsstoff, vor allem wenn die beiden siegten und die gewonnene Primetime für ungewöhnliche Aktionen nutzten. Im Herbst soll der Wettkampf von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Sender in die zweite Runde gehen. RTL bringt ein neues Format namens "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" ins Programm. In Quiz- und Aktionsspielen treten Kandidaten gegen den beliebten Moderator an.

Joko Winterscheidt (r.) und Klaas Heufer-Umlauf gehören seit Jahren fest zur deutschen TV-Landschaft.

SHOWS

Das ProSieben-Format " Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum erlebt seine 15. Staffel. Heidi Klum macht aber noch mehr. Mit ihrem Schwager Bill Kaulitz und dem als Conchita Wurst bekannt gewordenen Künstler Thomas Neuwirth kürt sie in "Queen of Drags" im Herbst besonders tolle Dragqueens. RTL macht mit " Let's Dance" weiter.

RND/dpa