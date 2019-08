Köln

Nachdem sich Kandidat Tim in der vergangenen Woche nicht getraut hat, der Bachelorette näher zu kommen, kommt es in der neuen Folge endlich zum ersten Kuss. (Achtung, Spoiler!)

Nach einem Gruppendate am Strand entscheidet sich Gerda für ein Einzeldate mit Keno. Von Beginn an suchen die beiden die Nähe des Anderen: Erst liegen sich die beiden am Strand in den Armen, dann kuschelt sich Gerda an Kenos Schulter. Für die Bachelorette ein unvergesslicher Augenblick: „Es war der romantischste Augenblick, den ich jemals hatte“, sagt sie. „Ich wünsche jedem Menschen dieses Gefühl, dass ich in diesem Moment gefühlt habe. Es war unbeschreiblich schön“. Auch mit dem Kuss zeigt sich Gerda zufrieden: „Er küsst gut. Sehr gut.“

Doch der Kuss kommt nicht bei allen gut an. Kandidat Andreas macht nach der Kuss-Beichte erstmal Würgegeräusche in die Kamera, kommentiert: „Wenn die Bachelorette auf so Mädchen oder so Kinder steht, dann ist das so.“ Konkurrent Luca gibt zu: „Das tut schon weh.“ Und Konkurrent Oggy sagt wütend: „Kann ich dem einfach eine Hantel an den Kopf schmeissen?“. Der Kampf um die Bachelorette scheint eröffnet...

