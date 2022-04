Nein, Twitterkommentare allein spiegeln nicht das gesamte Spektrum der Meinungen zu einer TV-Sendung wider. Auch nicht beim Live-TV-Event „Die Passion“, bei dem RTL am Mittwochabend in Essen das Sterben und die Auferstehung Christi nacherzählte. Doch sie geben zumindest einen Einblick in die Reaktionen des vornehmlich jüngeren Publikums. Und die fielen verheerend aus.

„Die Passionsgeschichte neu erzählt – braucht das noch jemand? Und das bei RTL?“, fragte Thomas Gottschalk, der als Erzähler vor knapp 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einer Bühne in der Essener Innenstadt fungierte, zu Beginn.

Viele Zuschauende des „Musik-Live-Events“, das neben der Live-Inszenierung auch aus etlichen bereits vorab aufgezeichneten Einspielern bestand, hatten sich ihre Meinung schnell gebildet: Für eine der ersten Szenen, in der Jesus (gespielt von Alexander Klaws) mit seinen Jüngern (darunter Gil Ofarim) in einem Bus durch Essen fährt, hagelte es prompt Spott. „Mit dem Code Cringe15 gibt’s ’ne Freifahrt in den Himmel. Ich hoffe, Gott hat Humor“, war eine der zahlreichen Twitter-Reaktionen auf die arg gestellt wirkende Szene.

Erinnert an eine übermotivierte Imagekampagne für einen Verkehrsverbund auf dem Land #DiePassion pic.twitter.com/W3OXKxkLqS — hab1meinung (@hab1meinung) April 13, 2022

Ich liebe es. Es ist jetzt schon alles was ich erhofft habe. Es ist perfekt, da im Bus. #DiePassion — Thomas S. (@HankFromHell) April 13, 2022

Jesus der Influencer, der seinen Freunden die hottesten places dieser epischen City



Mit dem Code Cringe15 gibts ne Freifahrt in den Himmel



Ich hoffe Gott hat Humor #DiePassion pic.twitter.com/pACg1A7nkS — Dschungelkönigin (@Dschungelknigi1) April 13, 2022

Viel besser wurde es aus Sicht vieler Twitter-Nutzerinnen und ‑Nutzer leider auch nicht, als Jesus seinen Jünger Petrus beim Gang durchs Einkaufszentrum mit „Du erinnerst mich an Liebe“ von Adel Tawil beruhigen musste, beim letzten Abendmahl in einem Essener Restaurant oder als Judas (Mark Keller) „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel sang.

„#DiePassion lässt den Zuschauer das Leiden Christi wahrhaftig am eigenen Körper spüren. Experiment jetzt schon geglückt“, schrieb jemand.

#DiePassion lässt den Zuschauer das Leiden Christi wahrhaftig am eigenen Körper spüren. Experiment jetzt schon geglückt. — Herr Kens (@Schulkanu) April 13, 2022

„Ich mache drei Kreuze, wenn das vorbei ist“, kommentierte ein anderer.

Ich mache drei Kreuze, wenn das vorbei ist. #DiePassion — Gavin Karlmeier (@gavinkarlmeier) April 13, 2022

Eine Zuschauerin befand: „Hab das Gefühl, alleine fürs Anschauen dieser Show könnte man in die Hölle kommen.“

Hab das Gefühl alleine fürs anschauen dieser Show könnte man in die Hölle kommen #DiePassion pic.twitter.com/TyiyAeb1Zd — Sophie (@sowiesofie) April 13, 2022

Ein anderer spottete: „Also ich fand ja das Buch viel besser!“

„Also ich fand ja das Buch viel besser!“#RTL #DiePassion — Krystle von der Post (@TimCattrall) April 13, 2022

„Absoluter Wahnsinn, dass in den Monaten der Vorbereitung offensichtlich NIE jemand Verantwortliches gesagt hat: ‚Leute, ich glaube wir haben uns da verrannt.‘“, kritisierte ein Nutzer.

Absoluter Wahnsinn, dass in den Monaten der Vorbereitung offensichtlich NIE jemand Verantwortliches gesagt hat: „Leute, ich glaube wir haben uns da verrannt.“ #DiePassion — Max S. (@schadoma) April 13, 2022

Und noch ein anderer spottete: „Liebe Kirche, ich möchte aus RTL austreten.“

Liebe Kirche, ich möchte aus RTL austreten. #DiePassion — André Herrmann (@antrehherrmann) April 13, 2022

Und Entertainer Jan Böhmermann kommentierte nach dem Verrat Christi durch Judas: „Endlich bereitet die Essener Polizei diesem Irrsinn ein Ende!“

Endlich bereitet die Essener Polizei diesem Irrsinn ein Ende! #DiePassion — Jan Böhmermann (@janboehm) April 13, 2022

Bilder, wie man sie so im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen hat, hatte Thomas Gottschalk gleich zu Beginn von „Die Passion“ versprochen. Das dürfte gelungen sein, wenn auch nicht so, wie vom Sender erhofft.

RND/seb