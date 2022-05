Disney, das war lange Zeit die bunte Zeichentrickfabrik, deren Märchen- und Kinderfilme ganze Generationen geprägt haben. Längst umfasst das Angebot jedoch mehr als „Cinderella“ und „Der König der Löwen“. Nicht nur wurde das Filmgeschäft durch die Übernahme anderer Studios oder den Aufkauf erfolgreicher Filmreihen expandiert. Seit November 2019 mischt der US-Medienkonzern auch auf dem Streamingmarkt mit. In Deutschland steht Disney Plus (Eigenschreibweise „Disney+“) seit März 2020 zur Verfügung.

Wie die Konkurrenz, allen voran Netflix und Amazon Prime Video, erweitert auch Disney Plus sein Angebot monatlich. Folgende Filme, Serien und Dokumentationen kommen in diesem Monat hinzu:

Neue Filme bei Disney Plus im Mai 2022

Ab 6. Mai neu bei Disney Plus

22 Bullets

A Gang Story – Eine Frage der Ehre

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

Lammbock – Alles in Handarbeit

Petterson und Findus: Findus zieht um

Petterson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft

Ummah – Unter Freunden

Ab 13. Mai neu bei Disney Plus

Muhammad and Larry

Qualified

Sneakerella

Tommy

Ab 20. Mai neu bei Disney Plus

A Cure for Wellness

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Das Urteil – Jeder ist käuflich

Der Einparker

Flucht vom Planet der Affen

Mia und der weiße Löwe

Ab 27. Mai neu bei Disney Plus

Alarmstufe: Rot

Alarmstufe: Rot 2

Elektra

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen

Meine Frau, die Spartaner und ich

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher

Neue Serien bei Disney Plus im Mai 2022

Ab 4. Mai neu bei Disney Plus

Astro-Küken im All, Staffel 1

Astro-Küken im All (Kurzfilme), Staffel 1

Die Medici: Herrscher von Florenz, Staffel 1

Disney Galerie – Star Wars: Das Buch von Boba Fett

Expedition Plastiki, Staffel 1

Finding Alice, Staffel 1

Minnie Toons – Der Partypalast, Staffel 1

Ab 11. Mai neu bei Disney Plus

Anna, Staffel 1

Extreme Survival mit Hazen Audel, Staffel 2-4

Jonge Garde, Staffel 1-2

The Quest: Helden für Everealm, Staffel 1

The Rookie, Staffel 1-3

Wildes Australien, Staffel 1

Ab 18. Mai neu bei Disney Plus

Ägypten von oben, Staffel 1

Beth und das Leben, Staffel 1

Harrow, Staffel 2-3

The Rookie, Staffel 4

Ab 25. Mai neu bei Disney Plus

Chain of Command, Staffel 1

Malcolm mittendrin, Staffel 1-7

The Chi, Staffel 1-3

Wochenend-Familie, Staffel 1

Wu-Tang: An American Saga, Staffel 1

Wunder des Pazifiks, Staffel 1

Ab 27. Mai neu bei Disney Plus

Obi-Wan Kenobi, Mini-Serie

Wie funktioniert Disney Plus?

Um Inhalte auf Disney Plus abrufen zu können, muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Im Standardabo kann über denselben Account auf vier Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Dabei spielt keine Rolle, auf welchem Endgerät, also etwa Laptop, Tablet, Smartphone oder Fernseher, Disney Plus genutzt wird. Wer seinen Account mit mehreren Nutzern teilt, kann bis zu sieben Profile anlegen. Über den Star-Kanal werden Inhalte angeboten, die sich an ein jugendliches oder erwachsenes Publikum richten.

Was läuft auf Disney Plus?

Neben Disney-„Klassikern“ und neuen Originalproduktionen bietet Disney Plus eine Vielzahl an Inhalten anderer Marken an. Besonders die Übernahme reichweitenstarker Filmfranchises wie „Star Wars“ oder dem „Marvel Cinematic Universe“ sowie die Eingliederung anderer Studios und Medienunternehmen wie Pixar, Hulu oder 21st Century Fox samt jeweiliger Anteile machen den Streamingdienst für ein diverses Publikum attraktiv. So bietet Disney Plus Fans des Superhelden-Blockbusters, der Kultserie „Die Simpsons“ sowie Naturdokumentationen von „National Geographic“ gleichermaßen eine Plattform.

RND/pf