London

In den legendären Pinewood-Studios in London will Disney jetzt heimisch werden. Das Unternehmen hat laut der "Sunday Times" einen Langzeitdeal mit den Pinewood-Studios geschlossen. Hier werden traditioneller Weise die "James Bond"-Filme gedreht, aber auch schon Teile des "Hobbit" sind hier entstanden.

Mit dem neuen Deal in der Tasche darf Disney zehn Jahre lang alle Studios - außer einiger TV-Aufnahmeräume - in dieser Niederlassung nutzen. 2020 soll die Zusammenarbeit beginnen. Über den Betrag, den Disney an das Unternehmen zahlt, ist nichts bekannt. Unbekannt sind die Räumlichkeiten für Disney nicht: Auch schon für den neuen " Star Wars"-Film wurde dort gearbeitet.

Werden jetzt die Filmstudios in Großbritannien knapp?

Ein möglicher Hintergrund für den Deal: Disney will im November seinen eigenen Streamingdienst Disney+ in den USA auf den Markt bringen. Und auch Konkurrent Netflix hat ein ganz ähnliches Arrangement mit den Shepperton Studios, die im Südwesten von London liegen, geschlossen. Auch diese Studios gehören zur Pinewood-Gruppe.

Dies wiederum sorgt kleine, unabhängige Produktionsfirmen. Denn wenn Giganten wie Disney und Netflix in Großbritannien die Studios für spezialisierte und komplexe Aufnahmen blocken, könnte es knapp werden mit möglichen Drehorten.

