Die gefürchtete Klatschjournalistin Lady Whistledown hat Neuigkeiten für alle „Bridgerton“-Fans: Staffel drei der populären Netflix-Serie dreht sich um Penelope Featherington, der Frau hinter Whistledowns Worten, und ihre eigene Romanze mit Colin Bridgerton. Das verriet die Featherington-Darstellerin Nicola Coughlan jetzt bei Instagram.

„Wie Lady Whistledown habe ich ziemlich lange ein ziemlich großes Geheimnis bewahrt … Aber ich kann Ihnen endlich sagen, dass die dritte Staffel von ‚Bridgerton‘ die Geschichte von Colin und Penelope erzählt“, schrieb Coughlan zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit ihrem Serienkollegen Luke Newton zeigt. Bereits am Sonntagabend hatte Coughlan das Geheimnis zuvor bei einem Netflix-Event ausgeplaudert, wie verschiedene US-Medien berichten.

Newton teilte ebenfalls ein Selfie der beiden auf Instagram und schrieb dazu: „Sieht so aus, als sei die Katze aus dem Sack! Staffel drei von ‚Bridgerton‘ wird der Geschichte von Colin & Pen folgen! Bis bald.“ Netflix bestätigte die Nachricht am Montag ebenfalls in sozialen Medien.

In Staffel eins der Erfolgsserie stand die Liebesgeschichte der adeligen Daphne (Phoebe Dynevor) und dem Duke of Hastings (Regé-Jean Page) im Mittelpunkt, Staffel zwei erzählte dann von der Romanze zwischen Kate Sharma (Simone Ashley) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Wann die dritte Staffel von „Bridgerton“ startet, hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.

RND/seb

