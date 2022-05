Am kommenden Samstag (14. Mai) steigt der Eurovision Song Contest 2022 in Turin. Wer am Ende gewinnt, entscheidet sich nach der Addition der Jury- und Zuschauerpunkte. Am Montag teilte der NDR mit, welche fünf Personen die deutsche Jury bilden.

In diesem Jahr vergeben die deutschen Jurypunkte die Schlagersängerin Michelle, die drei Singer-Songwriter Max Giesinger, Felicia Lu und Tokunbo sowie Christian Brost, Head of Music beim Radiosender HR3, heißt es in einer Mitteilung des NDR.

Musikalisch wird der Newcomer Malik Harris Deutschland in Turin vertreten. Er singt seinen Song „Rockstars“. Unter den Buchmachern werden ihm allerdings keine hohen Chancen eingeräumt. Favorit ist dagegen die Ukraine – auch weil die Wettanbieter mit vielen Solidaritätsbekundungen rechnen.

Barbara Schöneberger verkündet die deutschen Punkte

Das ESC-Finale wird am Samstag von der ARD im Ersten übertragen. Die „Countdown“-Show mit Moderatorin Barbara Schöneberger startet um 20.15 Uhr – der Eurovision Song Contest in Turin beginnt um 21 Uhr und ist bis 0.45 Uhr angesetzt. Anschließend übernimmt wieder Schöneberger mit einer „Aftershow“, die auch die deutschen Punkte bekannt geben wird.

Zuvor entscheidet sich noch am Dienstag und Donnerstag in den beiden Halbfinals, wer neben den „Big Five“ (Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien sind automatisch qualifiziert) am ESC-Finale teilnehmen darf.

RND/nis

