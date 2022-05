Zugegeben, die letzten ESC-Teilnahmen waren eine Enttäuschung – doch es wäre nicht der Eurovision Song Contest, wenn die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden nicht jedes Jahr aufs Neue Millionen Menschen in Deutschland vor die Bildschirme locken würde. Nach Angaben der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die den musikalischen Länderschlagabtausch seit 1956 organisiert, verfolgten rund 7,7 Millionen Menschen aus Deutschland das ESC-Finale 2021 in Rotterdam. ESC-Müdigkeit sieht anders aus.

Wer, wie, was, warum – wir beantworten die drängendsten Fragen rund um den 66. Eurovision Song Contest.

Wo findet der ESC 2022 statt?

Da Italien den Song Contest im letzten Jahr gewonnen hat, findet der ESC 2022 dort statt. Austragungsort ist der Palasport Olimpico in Turin.

Die norditalienische Stadt setzte sich am Ende des Auswahlverfahrens gegen Bologna, Mailand, Pesaro und Rimini durch. Rom war früh aus dem Rennen ausgeschieden, da die dortige Mehrzweckhalle PalaLottomatica aufgrund ihres Alters nicht den Ansprüchen der Veranstalter genügte, wie die Website eurovision.de berichtet.

Wann findet der ESC 2022 statt?

Das Finale des Eurovision Song Contest findet am 14. Mai 2022 statt. Beginn ist um 21 Uhr. Die Halbfinals finden am 10. und 12. Mai statt.

Wer moderiert den ESC 2022?

Der libanesisch-britische Sänger Mika und die italienische Sängerin Laura Pausini führen durch den Eurovision Song Contest in Turin. Unterstützt werden sie dabei von dem TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan. Mika (38) hatte 2007 mit dem Album „Life in Cartoon Motion“ großen Erfolg. Vor allem die Single „Grace Kelly“ machte den in Beirut geborenen Popstar international berühmt. Die 47-jährige Grammy-Preisträgerin Laura Pausini ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten italienischen Sängerinnen der vergangenen drei Jahrzehnte.

Wer überträgt den Eurovision Song Contest 2022?

Das Finale des ESC wird im Ersten und auf dem ARD-Spartensender One und auf Deutsche Welle am Samstag, 14. Mai live übertragen. Das Erste startet den „Countdown für Turin“ um 20.15 Uhr, Moderatorin Barbara Schöneberger führt auch durch die abschließende „Aftershow“ ab 00.50 Uhr. Die Halbfinals laufen jeweils am 10. und 12. Mai ab 21 Uhr live auf One.

Zusätzlich laufen im NDR mehrere „ESC-Songchecks“, in denen Songs und Kandidaten näher thematisiert werden. Eine Dokumentation über den deutschen Teilnehmer Malik Harris läuft in der Nacht zum Samstag, 14. Mai ebenfalls im NDR.

Hier eine Übersicht über die ESC-Sendungen und ihre Sendetermine im TV:

Montag, 09.05.2022

01.55 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 1 (NDR)

Dienstag, 10.05.2022

00.45 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 2 (NDR)

21.00 Uhr: 1. ESC-Halbfinale (One)

Mittwoch, 11.05.2022

01.30 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 3 (NDR)

Donnerstag, 12.05.2022

03.45 Uhr: ESC-Songcheck, Teil 4 (NDR)

21.00 Uhr: 2. ESC-Halbfinale (One)

Samstag, 14.05.2022

00.30 Uhr: Malik im ESC-Fieber (NDR)

20.15 Uhr: Countdown für Turin (Das Erste, One)

21.00 Uhr: ESC-Finale (Das Erste, One, Deutsche Welle)

Sonntag, 15.05.2022

00.50 Uhr: Aftershow (Das Erste, One)

Wie kann ich den ESC 2022 im Livestream sehen?

Online ist das Programm auch über die ARD-Mediathek beziehungsweise NDR.de abrufbar. Livestreams zu den Halbfinals und dem Finale werden zusätzlich auch auf eurovision.de angeboten.

ESC 2022: alle Länder, Musik-Acts und Songs

Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien gehören zu den sogenannten „Big Five“-Ländern, die direkt für das ESC-Finale qualifiziert sind. Die übrigen Nationen kämpfen im Halbfinale für einen Startplatz im Finale.

Das sind alle Länder in der Übersicht:

Land Teilnehmer/in Song Albanien Ronela Hajati „Sekret“ Armenien Rosa Linn „Snap“ Aserbaidschan Nadir Rustamli „Fade to Black“ Australien Sheldon Riley „Not The Same“ Belgien Jérémie Makiese „Miss You“ Bulgarien Intelligent Music Project „Intention“ Dänemark Reddi „The Show“ Deutschland Malik Harris „Rockstars“ Estland Stefan „Hope“ Finnland The Rasmus „Jezebel“ Frankreich Alvan & Ahez „Fulenn“ Georgien Circus Mircus „Lock Me In“ Griechenland Amanda Georgiadi Tenfjord „Die Together“ Großbritannien Sam Ryder „Space Man“ Irland Brooke „That‘s Rich“ Island Systur „Með hækkandi sól“ Israel Michael Ben David „I.M“ Italien Mahmood & Blanco „Brividi“ Kroatien Mia Dimšić „Guilty Pleasure“ Lettland Citi Zēni „Eat Your Salad“ Litauen Monika Liu „Sentimental“ Malta Emma Muscat „Out of Sight“ Moldau Zdob și Zdub & Fraţii Advahov „Trenuleţul“ Montenegro Vladana „Breathe“ Niederlande S10 „De Diepte“ Nordmazedonien Andrea „Circles“ Norwegen Subwoolfer „Give That Wolf A Banana“ Österreich LUM!X & Pia Maria „Halo“ Polen Ochman „River“ Portugal Maro „Saudade saudade“ Rumänien WRS „Llámame“ San Marino Achille Lauro „Stripper“ Schweden Cornelia Jakobs „Hold Me Closer“ Schweiz Marius Bear „Boys Do Cry“ Serbien Konstrakta „In corpore sano“ Slowenien LPS „Disko“ Spanien Chanel „SloMo“ Tschechische Republik We Are Domi „Lights Off“ Ukraine Kalush Orchestra „Stefania“ Zypern Andromache „Ela“

ESC-Halbfinale 2022: Wer singt wann?

Wer im ESC-Finale am 14. Mai antritt, entscheidet sich in den beiden Halbfinals. In der Übersicht sehen Sie, welches Land in welchem Halbfinale und auf welchem Startplatz antritt:

Erstes ESC-Halbfinale, Dienstag, 10. Mai 2022

Albanien Lettland Litauen (für Finale qualifiziert) Schweiz (für Finale qualifiziert) Slowenien Ukraine (für Finale qualifiziert) Bulgarien Niederlande (für Finale qualifiziert) Moldau (für Finale qualifiziert) Portugal (für Finale qualifiziert) Kroatien Dänemark Österreich Island (für Finale qualifiziert) Griechenland (für Finale qualifiziert) Norwegen (für Finale qualifiziert) Armenien (für Finale qualifiziert)

Zweites ESC-Halbfinale, Donnerstag, 12. Mai 2022

Finnland Israel Serbien Aserbaidschan Georgien Malta San Marino Australien Zypern Irland Nordmazedonien Estland Rumänien Polen Montenegro Belgien Schweden Tschechische Republik

Wer tritt für Deutschland beim ESC 2022 in Turin an?

Deutschland ist beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin durch den Sänger Malik Harris vertreten. Der 24-Jährige, der schon mit James Blunt tourte, setzte sich im deutschen Vorentscheid der ARD mit seinem Song „Rockstars“ gegen fünf Konkurrenten durch.

Für den ESC 2022 hatte die ARD das Auswahlverfahren verändert. Nachdem der Rundfunkverbund zuletzt vor allem auf das Urteil einer Fachjury setzte, sollte diesmal das Publikum über den deutschen ESC-Kandidaten entscheiden. Eine Fachjury traf lediglich eine Vorauswahl aus insgesamt 944 Musikacts, die sich bis zum 30. November 2021 für den ESC in Italien beworben hatten.

Warum nimmt Australien am ESC teil?

Entscheidend für die Teilnahme bei Eurovision ist nicht, ob ein Land geografisch oder politisch zu Europa gehört. Stattdessen muss ein Land „aktives Mitglied der Europäischen Rundfunkunion“ sein. Mitglied ist wiederum, wer innerhalb der Europäischen Rundfunkzone oder innerhalb eines im Europarat vertretenen Landes einen nationalen Rundfunkdienst betreibt. Aus diesem Grund nehmen zum Beispiel auch Armenien, Israel oder Aserbaidschan regelmäßig am ESC teil.

Als sogenanntes assoziiertes EBU-Mitglied wurde für das ESC-verrückte Australien quasi eine Sonderregelung geschaffen. Seitdem Down Under 2015 das erste Mal auf Einladung am Song Contest teilnahm, ist das Land regelmäßig dabei. Sollte Australien den ESC gewinnen, wird der darauffolgende Contest aber nicht dort, sondern in einem EBU-Partnerland ausgetragen.

