Ehemaliger ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz stirbt mit 68 Jahren

Der ehemalige ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das gab das ZDF am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Gruschwitz hatte fast 40 Jahre im Sportjournalismus gearbeitet, davon 21 Jahre beim ZDF. 12 Jahre lang war er Sportchef des Senders gewesen. 2006 wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis für seine Berichterstattung während der WM ausgezeichnet.

In der Pressemitteilung des ZDF würdigte Chefredakteur Peter Frey Gruschwitz als einen „allseits geschätzten Kollegen, einen feinen Menschen und für viele von uns war er ein Freund.“ Er habe die Sportberichterstattung des ZDF viele Jahre mit Souveränität und Gelassenheit gesteuert: „Er stand innerhalb und außerhalb des Hauses für Verlässlichkeit und Fairness in einer Umbruchphase, in der sich der Sportrechtemarkt und die Wahrnehmung des Sports rasant verändert haben.“

Woran Gruschwitz gestorben ist, wurde nicht bekanntgegeben.

