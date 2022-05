Hamburg

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will russischen Journalisten angesichts der Repressalien gegen die Medien in deren Heimat den Aufenthalt in Deutschland erleichtern. Die Bundesregierung arbeite an einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das diese Einwanderung erleichtern soll, sagte Faeser dem „Spiegel“ in einem Videointerview. Auch ein Aufnahmeprogramm sei eine Möglichkeit.

Derzeit erfolge eine Abstimmung unter den Parteien der Ampel-Koalition, sagte die Ministerin in dem am Mittwochabend veröffentlichen Interview. Die Bundesregierung wolle noch vor der Sommerpause die Lage für russische Medienschaffende in Deutschland verbessern.

RND/epd