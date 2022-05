Hannover/Unterföhring

Seit nunmehr 16 Jahren begibt sich Heidi Klum (48) auf die Suche nach dem besten deutschen Model-Nachwuchs. Auch 2022 kürt sie erneut „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Die wichtigsten Informationen und alle Sendetermine der 17. „GNTM“-Staffel finden Sie hier im Überblick.

Wer ist raus bei GNTM?

Im Halbfinale von „Germany‘s Next Topmodel“ ist am Donnerstagabend (19. Mai) eine Kandidatin rausgeflogen: Lieselotte (66), die polarisierende Seniorin, muss gehen. Unter Tränen sagt sie abschließend: „Vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, Heidi“. Heidi ihrerseits lobt die Musikerin und Lehrerin, dass sie trotz allem als ältestes Model eines „GNTM“-Halbfinales „jetzt schon Geschichte geschrieben“ habe.

Die Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Bei der 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ treten 31 Kandidatinnen an. Das sind:

Amaya (18) aus Böblingen

Anita (20) aus Neustadt an der Donau

Annalotta (20) aus Schwerte (ausgeschieden)

Barbara (68) aus Flensburg (ausgeschieden)

Emilie (19) aus Tafers (Schweiz)

Inka (19) aus Nierstein

Jasmin (23) aus Düsseldorf (ausgeschieden)

Jessica (21) aus Berlin (ausgeschieden)

Julia (21) aus Surberg (ausgeschieden)

Juliana (24) aus Berlin

Kashmira (20) aus Winnenden (ausgeschieden)

Kim (20) aus Rheine (ausgeschieden)

Kristina (20) aus Lübeck (ausgeschieden)

Laura B. (20) aus Großenhain (ausgeschieden)

Laura W. (19) aus Günzach

Lena (21) aus Teltow

Lenara (24) aus Lingen (ausgeschieden)

Lieselotte (66) aus Berlin (ausgeschieden)

Lisa-Marie (22) aus Hannover (ausgeschieden)

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg (Österreich)

Luca (19) aus München

Martina (50) aus Klosterneuburg (Österreich)

Meline (20) aus Bergisch Gladbach

Noëlla (24) aus Berlin

Paulina (32) aus Berlin (ausgeschieden)

Pauline (18) aus Schwerte

Sophie (18) aus Harsewinkel

Vanessa (20) aus Metzingen

Viola (21) aus Bremen

Vivien (21) aus Prien am Chiemsee

Wiebke (22) aus Berlin (ausgeschieden)

„GNTM“: Die Sendetermine 2022

Insgesamt umfasst die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ 17 Folgen. Bis zum Finale ist jede Woche am Donnerstagabend um 20.15 Uhr eine neue Folge bei Pro Sieben zu sehen. Das Finale läuft am 26.05.2022 um 20.15 Uhr. Das sind alle Sendetermine von „Germany’s Next Topmodel“:

Donnerstag, 3. Februar 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 10. Februar 2022 20.15 Uhr

Donnerstag,17. Februar 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 24. Februar 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 3. März 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 10. März 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 17. März 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 24. März 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 31. März 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 7. April 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 14. April 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 21. April 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 28. April 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 5. Mai 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 12. Mai 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 19. Mai 2022 20.15 Uhr

Donnerstag, 26. Mai 2022 20.15 Uhr

„GNTM“ 2022: Wer sitzt in der Jury?

Seit Staffel 14 bewerten neben Heidi Klum nicht mehr feste Juroren, sondern wöchentlich wechselnde Experten aus der Modewelt die Laufstegperformance der Kandidatinnen. Mit dabei sind diesmal unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Pop-Ikone Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan.

Was ist neu bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022?

In der neuen von „Germany’s Next Topmodel“ soll das Thema Diversität stärker in den Vordergrund rücken. Zum ersten Mal sind auch ältere und kurvigere Frauen unter den Kandidatinnen, welche zum Teil auch Tattoos besitzen. Babara ist mit 68 Jahren die bisher älteste Kandidatin der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“. Neben den älteren Teilnehmerinnen ist erstmals auch ein Mutter-Tochter-Duo aus Österreich mit dabei. Martina und Lou-Anne haben sich unabhängig voneinander beworben und treten gegeneinander an.

Wo kann ich „Germany’s Next Topmodel“ im Livestream sehen?

„GNTM“ ist online über einen entsprechenden Livestream auf Pro Sieben abrufbar. Dafür ist jedoch eine Registrierung beim Anmeldeservice des Senders erforderlich. Die Anmeldung bei 7Pass und Nutzung der Medienangebote ist kostenlos. Auch über Joyn kann die Sendung gestreamt werden.

