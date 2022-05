„Modelmama“ Heidi Klum wird im Halbfinale bei „Germany’s Next Topmodel“ von ihrer Tochter Leni unterstützt. Die 18-Jährige berichtet im Vorfeld der Sendung von ihrem Gefühl, ihren Namen auf dem Jurystuhl am Set zu lesen – und von der kniffligen Entscheidung über Weiterkommen oder Rausfliegen.

Leni Klum als Model in ihrer Show „Leni Klum x About You“ im Rahmen der About You Fashion Week im September 2021. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/