"Reißerisch, klischeehaft und diskriminierend". So lautet das Urteil der Jury für die diesjährigen Preisträger der Goldenen Kartoffel über vier öffentlich-rechtliche Talkshows. Den Negativpreis für Berichterstattung in Fragen der Einwanderungsgesellschaft erhalten sollen demnach "hart aber fair" ( ARD) mit Frank Plasberg, "Maischberger" ( ARD) und " Anne Will" ( ARD) sowie die ZDF-Sendung " Maybrit Illner".

Laut Verein Neue deutsche Medienmacher*innen (NdM) geht der "Preis für besonders unterirdische Berichterstattung an Medien oder JournalistInnen, die ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland zeichnen oder an Sendungen und Formate, die Probleme und Konflikte immer wieder grob überzeichnen, Vorurteile verfestigen und gegen journalistische Standards verstoßen."

"Bildungsauftrag ungenügend umgesetzt"

Gemäß diesen Kriterien hätten sich alle vier politischen Formate des öffentlich-rechtlichen Fernsehens "seit Jahren" für die Auszeichnung qualifiziert. So entschied die Jury, bestehend aus dem ehrenamtlichen Vorstand des Vereins unter der Führung der Jury-Vorsitzenden Sheila Mysorekar. Die Jury wirft den vier politischen Talksendungen in ihrer Begründung vor, den im Programmauftrag enthaltenen Bildungsauftrag ungenügend umzusetzen. Den Formaten gelänge es nicht, "tiefergehend zu informieren, vielfältige Perspektiven einzubinden und Ressentiments abzubauen". Stattdessen werde "Rassismus behandelt wie jeder andere Standpunkt auch."

RND/kiel