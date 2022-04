Mainz

Der langjährige ZDF-Fernsehfilmchef und frühere Direktor des Grimme-Instituts, Hans Janke, ist tot. Wie das ZDF am Donnerstag mitteilte, starb der 77-Jährige am Dienstag in Wiesbaden. Intendant Norbert Himmler bezeichnete Janke als „Garant für höchste Filmqualität im ZDF“.

Der Fernsehmanager habe es verstanden, anspruchsvolle Themen für ein breites Publikum attraktiv zu machen. Außerdem sei er „immer auch ein Streiter für den gesellschaftlichen Wert geistreicher Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen“ gewesen.

„Fernsehfilm der Woche“ erfunden

Der 1944 im westfälischen Erwitte geborene Janke arbeitete in den 70er Jahren als Medienkritiker, bevor er ab 1983 das Grimme-Institut mit Sitz in Marl leitete. 1989 wechselte er zum ZDF, wo er innerhalb von drei Jahren zum Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm aufstieg. Seit 1995 war er zusätzlich stellvertretender Programmdirektor des Senders. 2009 ging er in den Ruhestand.

Janke erfand den „Fernsehfilm der Woche“, der jeden Montag um 20.15 Uhr im ZDF gesendet wird. Damit sei ihm der Umbau des klassischen Fernsehspiels zu einem bis heute erfolgreichen Modell des modernen deutschen Fernsehfilms gelungen, erklärte das ZDF. Sein Name sei auch verbunden mit erfolgreichen Freitagskrimis wie „Derrick“, „Der Alte“ und „Ein Fall für zwei“. Zudem sei Janke für die Entwicklung von Krimireihen wie „Bella Block“ und „Nachtschicht“ verantwortlich gewesen.

Jankes Arbeit wurde auch mit Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er 2009 den Sonderpreis des Robert Geisendörfer Preises der evangelischen Kirche.

RND/epd