„Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft“ – unter diesem Motto lädt Moderator Frank Plasberg einmal wöchentlich zur Talkrunde mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bei „Hart aber fair“ haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich live in die Diskussion mit einzubringen und ihre Fragen und Meinungen per Telefon, E-Mail oder Social Media an die Teilnehmer der Sendung zu schicken.

Hier informieren wir über Sendetermine, Wiederholungen und die aktuellen Gäste.

„Hart aber fair“: Thema und Gäste am Montag, 11. April

Russlands geschlagene Soldaten lassen vor Kiew das Grauen zurück. Kann die Ukraine mit so einem Feind noch einen Frieden aushandeln? Oder muss auch Deutschland mehr Waffen liefern, härtere Sanktionen mittragen, damit die Ukraine die russische Armee ganz besiegen kann?

Darüber diskutiert Frank Plasberg am 11. April mit diesen Gästen:

Margarete Klein – Russland- und Militärexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik

Alexander Graf Lambsdorff, FDP – Außenpolitiker, stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Ralf Fücks, Grüne – Publizist, Leiter der Denkfabrik „Zentrum Liberale Moderne“

Christoph Reuter – Reporter („Der Spiegel“), berichtet aus der Ukraine

Petra Pinzler – Hauptstadt-Korrespondentin („Die Zeit“)

Wer produziert „Hart aber fair“?

Im Gegensatz zu anderen politischen Talkshows im Programm der ARD handelt es sich bei „Hart aber fair“ um eine Privatproduktion. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der Unternehmen Ansager & Schnipselmann und klarlogo. Auftraggeber ist der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR).

Seit 2001 führt der deutsche Journalist und Fernsehmoderator Frank Plasberg durch die Sendung. “Zuschaueranwältin” Brigitte Büscher kümmert sich um die Reaktionen der Zuschauer und trägt ihre Kommentare in die Talkrunde.

