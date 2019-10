2018 gelang US-Sängerin Ava Max mit ihrem Hit „Sweet But Psycho“ ein Welthit. Seitdem nun wird die 25-Jährige, die ihrer Kollegin Lady Gaga ziemlich ähnlich sieht, zum neuen Star am Pophimmel erkoren. Allerdings: Stimmlich gibt es da noch etwas Nachholbedarf.

Im Fernsehgarten hätte Kiwi die Sängerin schon längst rausgeschmissen... #Greatnightshow — Vogel des Jahres (@vogeldesjahres) October 4, 2019

Am Freitagabend war die Amerikanerin in der „Lukes Greatnightshow“ ( Sat.1) von Comedian Luke Mockridge zu Gast - und dort nun auch sollte sie ihre neue Single "Torn" präsentieren. Das Ganze aber entpuppte sich als Fiasko. Die Sängerin konnte kaum einen Ton halten, und während das Netz sich später in Häme übte, blieb der Gastgeber höflich. "Das war großartig", lobte Luke Mockeridge. Und wollte sie glatt noch einmal singen hören - und das Drama wiederholte sich. Diesmal sogar mit Mockridge am Klavier, während die Sängerin ihren Hit „Sweet But Psycho“ in schrägen Tönen performte. Was soll man sagen? Nun ja, jeder hat mal einen schlechten Tag.

RND/mha