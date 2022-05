Berlin

Die Macher der Pro-Sieben-Sendungen „Wer stiehlt mir die Show?“ und „Joko & Klaas gegen ProSieben“ haben die beiden Showideen ins Ausland verkauft. Das gab die ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow Studios International am Montag bekannt.

„Wer stiehlt mir die Show?“ alias „Stealing the Show!“ wurde an die Produktionsfirmen Tin Can in den Niederlanden und Bandicoot in Großbritannien verkauft. Optionen für „Joko & Klaas gegen ProSieben“ alias „Beat the Channel“ wurden an Boxfish in Spanien, ITV France in Frankreich und die Produktionsfirma July August in Israel vergeben. Das deutsche Original wird von Florida Entertainment hergestellt.

In „Wer stiehlt mir die Show?“ können Gewinner 15 Minuten Sendezeit erspielen

„Wer stiehlt mir die Show?“ wurde im Januar 2021 erstmals ausgestrahlt und geht bald in die vierte Staffel. Im vergangenen Jahr war die Show Preisträger in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ beim Deutschen Fernsehpreis. „Joko & Klaas gegen ProSieben“ läuft bei Pro Sieben seit Mai 2019. Als Gewinn können die beiden Moderatoren 15 Sendeminuten erspielen. In der Sendung „Männerwelten“ in diesem Rahmen machten sie auf sexuelle Belästigungen durch Männer aufmerksam und erhielten dafür unter anderem den Grimme-Preis 2021.

RND/dpa/sebs