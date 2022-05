Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben - das ist ihre Strafe

Bittere Niederlage für Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38): Das Moderatoren-Duo hat am Dienstagabend gegen seinen Arbeitgeber ProSieben in der Sendung „Joko und Klaas gegen ProSieben“ verloren. Bereits beim ersten Spiel der Show fuhren die beiden Entertainer die erste Niederlage des Abends ein. Zwar konnten sie dann das zweite und dritte Spiel für sich entscheiden, doch beim Finale mussten sich die beiden geschlagen geben.

Gewonnen! Nächsten Dienstag freuen wir uns auf euren exklusiven Sound bei #JKvsP7, @jokoundklaas. Musik, Jingles, Soundeffekte. Alles von euch nachvertont mit euren wundervollen Stimmen, bitte. Danke. — ProSieben (@ProSieben) May 10, 2022

Statt 15 Minuten Sendezeit am Mittwoch gibt es für die beiden daher eine Bestrafung. Wie ProSieben am Dienstagabend bei Twitter postet, darf man sich auf „exklusiven Sound“ des Duos am kommenden Dienstag freuen. „Musik, Jingles, Soundeffekte. Alles von euch nachvertont mit euren wundervollen Stimmen, bitte. Danke.“ Joko und Klaas müssen als Bestrafung demnach alle Sounds der Sendung, wie etwa die Countdown-Melodie oder die eingespielten Buzzer-Töne, aufnehmen.

Am 17. Mai geht es mit der nächsten Folge bei ProSieben weiter.

RND/liz

