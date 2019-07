Hannover

Das wäre ein echter Knaller für alle GZSZ-Fans: Der Serienliebling Verena Koch alias Susan Sideropoulos könnte in die Vorabend-Telenovela zurückkehren. Die Schauspielerin, die gerade erst bei „The Masked Singer“ ausgeschieden ist, schloss in einem aktuellen Interview mit RTL ein mögliches Comeback nicht aus.

Sieben Jahre ist es jetzt her, dass Sideropolus die Serie verließ. Nach über 2000 Folgen starb ihre Figur Verena Koch den Serientod – sie wurde bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen im Krankenhaus erlag. Doch jetzt macht die Schauspielerin ihren Fans Hoffnung, dass sie noch einmal in der beliebten Soap zu sehen sein könnte.

Sideropoulos hat Anforderungen an GZSZ-Comeback

Für ein mögliches Comeback hat Sideropoulos aber klare Voraussetzungen: „Sollte mal eine Anfrage kommen und es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, die Sinn macht und mit der man die Zuschauer nicht enttäuscht, würde ich drüber nachdenken“, sagt die 39-Jährige im RTL-Interview. Dann würde sie auch eine Rückkehr in die Rolle, die sie zehn Jahre lang begleitete, nicht ausschließen.

Von RND/isa