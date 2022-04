Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Freitag, 15.04.2022: Keine Folge

Am Karfreitag fällt „Köln 50667″ aus. Folge 2345 läuft zur regulären Sendezeit am Dienstag, 19. April.

„Köln 50667″ am Montag, 18.04.2022: Keine Folge

Am Ostermontag fällt „Köln 50667″ aus. Folge 2346 läuft zur regulären Sendezeit am Mittwoch, 20. April.

„Köln 50667″ am Dienstag, 19.04.2022: Folge 2345

Chico flippt fast aus, als er Jan bei einem Videotelefonat mit Jenny erwischt und mitkriegt, dass diese sich anscheinend in Köln aufhält. Dass sie nur gekommen ist, um sich mit Lilli zu versöhnen, interessiert Chico nicht. Er liebt diese Frau schließlich – und muss sie im persönlichen Gespräch davon überzeugen! Da Jenny seine Anrufe und Nachrichten nicht beantwortet, sieht er ihren kurzzeitigen Köln-Aufenthalt als letzte Chance, sie doch noch zu erobern. Ein erster Versuch, sie zu treffen, scheitert allerdings auf der ganzen Linie. Die überrumpelte Jenny schickt Chico einfach weg. Er versucht sich abzulenken, bekommt sie aber einfach nicht aus dem Kopf. Schließlich steckt ihm der mitfühlende Jan, wann Jenny sich mit Lilli trifft. Der liebestolle Chico eilt zur WG in der Alten Fabrik, um Jenny zu erwischen. Doch sie wurde bereits von der stocksauren Lilli rausgeworfen. Das ist zu viel für Chico, der kurz austickt. Dann schwört er sich, Jenny auf jeden Fall noch in Köln zu erwischen. Allerdings hat er keinen Plan, wo und wie er sie finden soll.

„Köln 50667″ am Mittwoch, 20.04.2022: Folge 2346

Carlo wird mehr und mehr bewusst, dass er von jetzt auf gleich Vater einer erwachsenen Tochter geworden ist und was das bedeutet: Weder hatte er die Chance, Lisa aufwachsen zu sehen, noch konnte er ihr Wünsche erfüllen, die sie bereits seit ihrer Kindheit hat. Es schmerzt ihn besonders, als er erneut feststellt, wie ähnlich er und Lisa sich in ihren Interessen und Vorlieben sind. Zunächst lässt Carlo sich von diesen Gedanken emotional etwas herunterziehen. Sam und Jan machen ihm jedoch klar, dass er lieber in die Zukunft blicken sollte. Carlo beschließt, all das nachzuholen, was ihm in Lisas Kindheit verwehrt geblieben ist. So kauft er ein altes, ramponiertes Segelboot, das er zusammen mit ihr wieder flottmachen will, um eines Tages gemeinsam damit um die Welt zu segeln. Lisa ist völlig aus dem Häuschen und Carlo geht das Herz auf. Doch der Gedanke daran, dass er all das schon viel früher hätte haben können, lässt ihn einfach nicht los. Schließlich platzt Carlo vor Meike damit heraus. Sie fühlt sich sofort angegriffen. Obwohl das nicht seine Intention war, kommt es zu einer Mini-Auseinandersetzung, die Carlo und Meike jedoch vor Lisa verbergen.

„Köln 50667″ am Donnerstag, 21.04.2022: Folge 2347

Lea kann einfach nicht fassen, was sie da gerade mitbekommt: Paco telefoniert mit Stevie und stachelt ihn weiter gegen sie auf. Ein ziemlich heftiger Vorwurf steht im Raum. Sie soll ihrem Bruder Drogen untergeschoben haben, um ihn in den Knast zu bringen. Doch dagegen wehrt sich Lea vehement. Schließlich war sie es, die von Stevie auf üble Weise hintergangen und beklaut wurde. Es kann keinen Zweifel geben: Lea ist das Opfer in dieser Geschichte. Sie gerät in der Folge nicht nur mit Paco, sondern auch noch mit Leonie aneinander. Lea fühlt sich komplett alleingelassen und unverstanden.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf