Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Mittwoch, 25.05.2022: Folge 2371

Jill bekommt Panik, als sie die Nachricht erhält, dass sie heute bitte endlich ihr Abi-Zeugnis nachreichen soll. Mit Mos Hilfe gelingt es ihr zwar, ein halbwegs echt aussehendes Exemplar abzugeben und es durch alle Instanzen zu schleusen, doch ihr anderes Hauptproblem bleibt: das Verhalten ihres Professors. Jill fragt sich, ob die erneute kleine Grenzüberschreitung, die sich Max im Laufe des Tages erlaubt, wirklich bewusst passiert oder nur Zufall ist.

Allerdings zögert sie, ihn darauf anzusprechen. Sie hat ohnehin große Angst, dass das ganze schöne Leben, das sie sich aufgebaut hat, mit einem Mal dahin sein könnte. Dann redet sie doch Klartext: Max soll bitte ihre Grenzen respektieren. Jill ahnt noch nicht, wie brenzlig die Situation ist, in die sie sich damit begibt.

Mit Hilfe von Mo bekommt Jill das Problem Abi-Zeugnis erst einmal vom Tisch. Kopfzerbrechen bereitet ihr aber nach wie vor der Umgang mit ihrem Professor Max. Sie macht ihm klar, dass er ihre Grenzen respektieren muss. Das hat Folgen. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Donnerstag, 26.05.2022: Folge fällt an Christi Himmelfahrt aus

„Köln 50667″ wird an Christi Himmelfahrt nicht ausgestrahlt. Bei RTL II wird beinahe über den gesamten Feiertag stattdessen „Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller“ gezeigt. „Köln 50667″ Folge 2372 gibt es dafür am folgenden Freitag, den 27.05. zu sehen.

„Köln 50667″ am Freitag, 27.05.2022: Folge 2372

Chico bereut zutiefst, dass er Jenny so sehr verletzt hat, weil er nicht zu ihr stehen konnte. Er versucht alles, um sie davon zu überzeugen, ihm noch eine Chance zu geben. Da Jenny sich aber wieder mit Lilli versöhnt hat und nun bei ihr wohnt, kommt Chico kaum an sie heran – im Gegenteil.

Chico muss erkennen, dass Lilli aktiv Stimmung macht und Jenny gegen ihn aufstachelt. Als Chico jedoch mitbekommt, dass Jenny in Wahrheit noch immer an ihm hängt, beschließt er, nicht aufzugeben. Er will sich auch von Lilli nicht bremsen lassen.

Chico ist untröstlich, weil er Jenny verletzt hat. Er hofft, dass sie ihm eine neue Chance gibt. Doch Lilli, bei der Jenny nun wohnt, macht Stimmung gegen ihn. Als Chico mitbekommt, dass Jenny noch an ihm hängt, will er um sie kämpfen. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 30.05.2022: Folge 2373

Oskar ist vom Leben übelst genervt. Sein blöder Job und vor allem das Gefühl, dass sein Vater Ben in dem Nachwuchs-Boxer Kingsley einen besseren „Sohn“ gefunden hat, treiben seine Laune in den Keller. Damit ist es aber noch lange nicht getan. Denn bei einer Lieferung in den Boxclub wird Oskar bewusst: Kingsley hängt jetzt öfter mit seinem Dad im Boxclub ab, als er es sich anfangs gedacht hätte. Und dann hält sich Kingsley offenbar auch noch für was Besseres. Aber nicht mit Oskar! Er will dem Idioten endgültig eine Lektion erteilen. Dabei schreckt er auch vor dem Einsatz unfairer Mittel nicht zurück.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf