„Köln 50667″ am Donnerstag, 05.05.2022: Folge 2357

Die Trennung von Kevin hat bei Leonie Spuren hinterlassen. So langsam findet sie aber wieder in ein halbwegs normales Leben zurück. Sie will vermeiden, in ein Loch zu fallen. Daher plant sie, in naher Zukunft so viel Zeit wie möglich im Tanzstudio zu verbringen. Entsprechend hoch ist die Zahl der Kurse, die sie dort geben will. Leonie legt schon bald mit ihrem höchst ambitionierten Programm los, ignoriert dabei aber die Warnsignale ihres Körpers. Das hat schon bald heftige Konsequenzen. Es kommt zum Super-GAU.

„Köln 50667″ am Freitag, 06.05.2022: Folge 2358

Mo realisiert nach einem erneuten Streit mit Jill, dass er seine Gefühle und vor allem sein Misstrauen und seine Eifersucht in den Griff kriegen muss. Grund genug für Mo, sich bei Jill zu entschuldigen und ihr zu versprechen, das Thema „aufdringlicher Professor“ einfach nicht mehr anzusprechen. Doch nach einem Moment der Zweisamkeit folgt der nächste Dämpfer für Mo. Als er Jill aus der Uni abholt und mitbekommt, wie sie wieder von Professor Heidkamp begafft wird, kann er seinen Unmut nicht mehr kontrollieren. Er macht dem Dozenten eine deutliche Ansage und lenkt damit Jills Wut auf sich. Sie will nun endlich wissen, was mit Mo los ist. Kann es sein, dass er wirklich ernsthaft auf sie steht?

„Köln 50667″ am Montag, 09.05.2022: Folge 2359

Leonie kommt beflügelt von dem Roadtrip mit ihren Freunden zurück nach Köln. Sie beschließt, dass sie ab jetzt ihr komplettes Leben umkrempeln will. Doch nicht nur die Erinnerungen an Kevin und wie sehr sie ihn verletzt hat, holen sie immer wieder ein. Sie hat auch ein schwerwiegendes Problem mit ihrer Fußverletzung. Deswegen steht sie nämlich vorerst ohne Job da. Trotz der schwierigen Umstände bemüht sie sich um eine positive Grundstimmung. Leonie will sich nicht unterkriegen lassen und blickt optimistisch in die Zukunft.

„Köln 50667″ am Dienstag, 10.05.2022: Folge 2360

Carlo bekommt im Wohnheim zufällig mit, wie sich Hannes von einer attraktiven Studentin in einer mehrdeutigen Situation den Nacken massieren lässt. In ihm keimt der Verdacht auf, dass Hannes seine Tochter Lisa betrügen könnte, kaum dass diese in London bei ihrer besten Freundin ist. George und Meike wollen Carlo vom Gegenteil überzeugen, doch er lässt sich seine Vermutungen nicht so einfach ausreden. Carlo beschließt, der Sache auf den Grund gehen und herauszufinden, was Hannes während Lisas Abwesenheit so treibt.

„Köln 50667″ am Mittwoch, 11.05.2022: Folge 2361

Chico und Jenny werden morgens beinahe von Oskar beim Sex ertappt. Chico kann ihn nur abwimmeln, indem er verspricht, ihm seine neue Freundin später auf jeden Fall vorzustellen. Jennys leise Zweifel, dass er das nicht sofort gemacht hat, weil er sich ihrer immer noch schämt, wischt Chico sofort weg. Doch als Oskar später – bevor er weiß, dass Jenny Chicos Neue ist – ein paar leicht abfällige Bemerkungen über das „Pummelchen“ macht, gerät Chico doch ein wenig ins Schwanken. Zwar steht er voll und ganz zu Jenny, doch in seinem Kopf machen sich leise Zweifel breit: Wird es jetzt immer so sein, dass die Leute nicht auf das vermeintlich ungleiche Paar klarkommen?

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

