„Köln 50667″ am Freitag, 29.04.2022: Folge 2353

Nachdem sie Chico begegnet ist, hat Lilli den Verdacht, dass Jenny vielleicht doch noch in Köln und bei ihm in der WG ist. Sie will Chico zur Rede stellen, erwischt ihn jedoch nur in flagranti mit sich selbst. Lilli schämt sich für ihre Unterstellungen. Als sie Jenny anrufen will, klingelt deren Handy allerdings im Wohnzimmer der WG. Lilli stürmt ein zweites Mal in Chicos Zimmer und erwischt die beiden nun zusammen im Bett. Die Situation eskaliert. Jenny macht der verletzten und verärgerten Lilli aber klar, dass sie sie nicht verlieren will. Daraufhin stellt Lilli ihr ein Ultimatum: Ihre Freundschaft hat nur dann noch eine Chance, wenn Jenny Chico komplett aus ihrem Leben verbannt.

„Köln 50667″ am Montag, 02.05.2022: Folge 2354

Lea bekommt mit, wie Meike und Sam fies über ihre berufliche Bauchlandung lästern. Sie könnte ausflippen! Auf der Spendenparty für das Hostel will sie Meike deshalb einen reindrücken – allein mit ihrer Präsenz. Als sie dort Robert entdeckt, der sich insgeheim genauso wie sie an der prekären Lage des Hostels weidet, ist ihr Interesse geweckt. Lea knüpft Kontakt zu ihm und die beiden stellen schnell fest: Sie sind aus demselben Holz geschnitzt. Nach einem angenehmen Abend an der Hotelbar kommen sich Lea und Robert schließlich näher.

„Köln 50667″ am Dienstag, 03.05.2022: Folge 2355

Carlo kann gerade noch verhindern, dass Meike und Sam ihn mit einem potenziellen One-Night-Stand erwischen. Das wäre ihm ziemlich peinlich gewesen. Spontan hilft Carlo den beiden Frauen dabei, ein Regal für Lisas Zimmer ins Loft zu bringen. Gemeinsam verbringen sie eine lustige Zeit. Während sie Lisas Zimmer neu einrichten, vergisst Carlo komplett, dass immer noch jemand in seinem Appartement auf ihn wartet. Als er mit Meike und Sam am Abend dorthin zurückkommt, macht der vergessene One-Night-Stand einen Aufstand. Carlo ist verlegen, aber Meike und Sam können sich vor Lachen kaum halten. Später nimmt auch Carlo die Sache mit Humor. Er stellt fest, dass Meike cooler und interessanter ist, als er bisher dachte.

„Köln 50667″ am Mittwoch, 04.05.2022: Folge 2356

Als Jule frühmorgens verkündet, dass sie ihre fruchtbaren Tage hat, will der liebestolle Marc sofort über sie herfallen. Er wird jedoch von der Arbeit ausgebremst, wo er spontan einspringen muss. Marc und Jule verschieben ihren Babyzeugungssex schweren Herzens auf später. Während seiner Schicht bekommen Marcs Kollegen Ava und Mehdi durch ein dummes Missgeschick heraus, dass Marc gerade eigentlich lieber mit seiner Frau ein Kind machen würde und ziehen ihn damit auf. Dann werden sie plötzlich zu einem Einsatz gerufen, bei dem es um einen verletzten Penis geht. Das Thema sorgt dafür, dass Marcs Vorfreude auf den Sex mit Jule ein wenig gedämpft wird.

„Köln 50667″ am Donnerstag, 05.05.2022: Folge 2357

Die Trennung von Kevin hat bei Leonie Spuren hinterlassen. So langsam findet sie aber wieder in ein halbwegs normales Leben zurück. Sie will vermeiden, in ein Loch zu fallen. Daher plant sie, in naher Zukunft so viel Zeit wie möglich im Tanzstudio zu verbringen. Entsprechend hoch ist die Zahl der Kurse, die sie dort geben will. Leonie legt schon bald mit ihrem höchst ambitionierten Programm los, ignoriert dabei aber die Warnsignale ihres Körpers. Das hat schon bald heftige Konsequenzen. Es kommt zum Super-GAU.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf