Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Mittwoch, 20.04.2022: Folge 2346

Carlo wird mehr und mehr bewusst, dass er von jetzt auf gleich Vater einer erwachsenen Tochter geworden ist und was das bedeutet: Weder hatte er die Chance, Lisa aufwachsen zu sehen, noch konnte er ihr Wünsche erfüllen, die sie bereits seit ihrer Kindheit hat. Es schmerzt ihn besonders, als er erneut feststellt, wie ähnlich er und Lisa sich in ihren Interessen und Vorlieben sind. Zunächst lässt Carlo sich von diesen Gedanken emotional etwas herunterziehen. Sam und Jan machen ihm jedoch klar, dass er lieber in die Zukunft blicken sollte. Carlo beschließt, all das nachzuholen, was ihm in Lisas Kindheit verwehrt geblieben ist. So kauft er ein altes, ramponiertes Segelboot, das er zusammen mit ihr wieder flottmachen will, um eines Tages gemeinsam damit um die Welt zu segeln. Lisa ist völlig aus dem Häuschen und Carlo geht das Herz auf. Doch der Gedanke daran, dass er all das schon viel früher hätte haben können, lässt ihn einfach nicht los. Schließlich platzt Carlo vor Meike damit heraus. Sie fühlt sich sofort angegriffen. Obwohl das nicht seine Intention war, kommt es zu einer Mini-Auseinandersetzung, die Carlo und Meike jedoch vor Lisa verbergen.

Carlo kauft ein altes Segelboot, das er zusammen mit Lisa wieder flottmachen will. Sie freut sich sehr und er hadert immer mehr damit, dass er seine Tochter erst als Erwachsene kennengelernt hat. Darüber kommt es zum Streit mit Meike. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Donnerstag, 21.04.2022: Folge 2347

Lea kann einfach nicht fassen, was sie da gerade mitbekommt: Paco telefoniert mit Stevie und stachelt ihn weiter gegen sie auf. Ein ziemlich heftiger Vorwurf steht im Raum. Sie soll ihrem Bruder Drogen untergeschoben haben, um ihn in den Knast zu bringen. Doch dagegen wehrt sich Lea vehement. Schließlich war sie es, die von Stevie auf üble Weise hintergangen und beklaut wurde. Es kann keinen Zweifel geben: Lea ist das Opfer in dieser Geschichte. Sie gerät in der Folge nicht nur mit Paco, sondern auch noch mit Leonie aneinander. Lea fühlt sich komplett alleingelassen und unverstanden.

Lea bekommt mit, wie Stevie Paco weiter gegen sie aufstachelt. Sie soll ihrem Bruder Drogen untergeschoben haben, um ihn in den Knast zu bringen. Lea weist die Vorwürfe weit von sich, gerät aber deswegen mit Paco und Leonie aneinander. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Freitag, 22.04.2022: Folge 2348

Marc geht wegen des anstehenden Treffens mit Nina angespannt zur Arbeit. Ava merkt das und legt ihm ans Herz, sich für den Tag lieber freizunehmen. Doch Marc will seinen Job professionell durchziehen und nicht wegen seiner privaten Probleme fehlen. Es belastet ihn allerdings extrem, dass Nina Linus heute schon holen will. Marc nimmt sich vor, bei dem Gespräch alles zu geben, um sich mit Nina so zu einigen, dass sie alle glücklich werden und er seinen Sohn so oft sehen kann, wie er will. Doch ein Notfall führt dazu, dass das Gespräch mit Nina womöglich gar nicht stattfindet. Der pflichtbewusste Marc kann es jedenfalls nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, den Einsatzort vorzeitig zu verlassen.

Marc kommt angespannt zur Arbeit, weil Nina Linus heute schon holen will. Er strebt mit ihr eine für beide Seiten vernünftige Lösung an. Doch ein dramatischer Einsatz kommt dazwischen. Kann Marcs Gespräch mit Nina überhaupt stattfinden? Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 25.04.2022: Folge 2349

Lea bleibt ihrer Linie treu: Sie braucht niemanden! Selbst Pacos Bitte, zur Vernunft zu kommen und sich mit ihm auszusprechen, bringt sie nicht von diesem Weg ab. Erst die abfälligen Kommentare ihres Nachfolgers im Vanity und ihre Geldsorgen im Hotel lassen Lea einen kurzen Blick in die Realität werfen. Ihr wird klar, dass sie sich ohne Kohle und fremde Hilfe nicht aus dem Sumpf ziehen kann, in dem sie gerade steckt. Allerdings fällt ihr erst einmal nichts Besseres ein, als einen Kummer-Stopp an der Hotelbar einzulegen. Das Ganze endet im Supergau.

Lea ignoriert Pacos Bitte, sich mit ihm auszusprechen. Allerdings wird ihr schon bald klar, dass sie ohne fremde Hilfe nicht aus ihrer prekären Situation herauskommen wird. Ihr Kummer-Stopp an der Hotelbar macht alles nur noch schlimmer. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Dienstag, 26.04.2022: Folge 2350

Jans Tag könnte nicht schlechter beginnen. Zuerst kommt er durch einen Hosen-Stuhl-Unfall viel zu spät zur Arbeit. Und dann versaut er auch noch Carlos Pick-up mit einer Fuhre Catering-Food. Ein absoluter Albtraum für Jan, der versucht, vor dem coolen Carlo einen guten Eindruck zu machen – was ihm dann letztlich auch gelingt. Denn trotz aller Rückschläge kriegt Jan es hin, für die Gäste einen perfekten Junggesellinnenabschied auf die Beine zustellen, inklusive neuem Catering und einer sensationellen Striptease-Einlage. Jan wähnt sich dank seiner Hingabe auf dem richtigen Weg und wird sogar vom Chef höchstpersönlich gelobt. Ein Fest für sein Ego. Wäre da nicht Chico, der Jan übers Ohr haut.

Nach einigen Startschwierigkeiten gelingt es Jan, für die Gäste einen perfekten Junggesellinnenabschied zu zelebrieren. Auch der Chef ist begeistert und spendiert ihm ein Sonderlob. Probleme gibt es aber mit Chico, der Jan übers Ohr haut. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf