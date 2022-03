Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL 2 – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Donnerstag, 31.03.2022: Folge 2334

Zwischen Dascha und Jill ist alles wieder in Ordnung. Jill ist erleichtert, dass sie sich vertragen haben und weiterhin Freundinnen sind. Allerdings ist da immer noch die Dreiecksgeschichte mit Beasty. Eigentlich hat Dascha Jill versichert, dass sie sich und ihre Gefühle für sie im Griff hat. Dennoch will Jill sie nicht noch weiter verletzen und geht erst einmal auf Abstand zu Beasty – obwohl der sie nach wie vor nicht wirklich kaltlässt. Kann Jill ihm trotzdem widerstehen?

Jill ist erleichtert, dass sie und Dascha sich wieder vertragen. Die Geschichte mit Beasty ist aber noch nicht wirklich geklärt. Um Dascha nicht wieder zu verletzen, will Jill auf Abstand zu ihm gehen. Doch das ist nicht so einfach. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Freitag, 01.04.2022: Folge 2335

Kevin ist Feuer und Flamme. Er will Leonie den perfekten Heiratsantrag machen und legt sich dafür mächtig ins Zeug. Allerdings zeichnet sich frühzeitig ab, dass sein ursprünglicher Plan zum Scheitern verurteilt ist. Nun muss er nochmal ganz von vorne anfangen. Er grübelt intensiv über mögliche Alternativen nach, ehe ihm in der Tanzschule endlich der entscheidende Geistesblitz kommt. Ein ganz neues Konzept muss her, dessen Umsetzung jedoch mit einigem Aufwand verbunden ist. Kevin bekommt dabei aber tatkräftige Unterstützung von seinen Freunden.

Kevin will Leonie den perfekten Heiratsantrag machen. Sein erster Plan entpuppt sich aber frühzeitig als nicht realisierbar. Nun gilt es, schnellstmöglich eine Alternative zu finden. In der Tanzschule kommt ihm der große Geistesblitz. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 04.04.2022: Folge 2336

Als Meike erfährt, dass Carlo Lisa am Freitag wegen eines Dates versetzt hat, ist sie auf Hundertachtzig und sucht das Gespräch mit ihm. Doch erst einmal hat sie keinen Erfolg. Carlo lässt sie einfach abblitzen. Später nimmt Meike ein weiteres Mal Kontakt auf und macht ihm eine ordentliche Ansage. Sie erklärt Carlo, dass er sich noch einmal gut überlegen sollte, ob ihm der Kontakt zu Lisa wirklich wichtig ist. Sollte er es gar nicht ernst meinen, wäre es für ihn besser, sich direkt zu verziehen, findet Meike. Ansonsten würde er sie ganz andere Saiten aufziehen und sie mal so richtig kennenlernen.

Als Meike erfährt, dass Carlo Lisa versetzt hat, ist sie sauer und macht ihm eine deutliche Ansage. Entweder er ist am Kontakt zu Lisa ernsthaft interessiert oder er verschwindet aus ihrem Leben. Ansonsten lernt er Meike mal richtig kennen. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Dienstag, 05.04.2022: Folge 2337

Chicos schlechtes Gewissen ist riesig, als er nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Jenny neben ihr aufwacht und dann auch noch Lilli überraschend auftaucht. Jenny plaudert aber nichts aus. Chico ist es allerdings gar nicht recht, dass er nun den ganzen Tag mit Lilli, Jenny und Jan verbringen soll. Er und Jenny können sich kaum in die Augen schauen. Lilli hingegen ist völlig ahnungslos und bekundet plötzlich, dass Jan und Jenny ein süßes Paar abgeben würden. Das Unbehagen bei Chico wird immer größer. Er würde am liebsten im Erdboden versinken und hält die Situation kaum noch aus.

Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Jenny weiß Chico nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Als die ahnungslose Lilli erklärt, dass ihrer Meinung nach Jan und Jenny ein süßes Paar abgeben würden, hält es Chico kaum noch aus. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Mittwoch, 06.04.2022: Folge 2338

Hannes verrät Lisa nicht, woher er plötzlich das ganze Geld hat. Er hat deswegen ein schlechtes Gewissen, ist aber andererseits sicher, dass sie sein Vorgehen aufs Schärfste verurteilen würde, wenn sie die Wahrheit wüsste. Als Lisa halb mitbekommt, wie Hannes einen Verkauf abwickelt, vermutet sie, dass er ins Drogengeschäft eingestiegen ist. Dementsprechend wütend stellt sie ihn zur Rede. Hannes kann sie aber beruhigen. Ihm fällt einmal mehr eine gute Ausrede ein. Dennoch kommen ihm immer stärkere Zweifel, ob er wirklich weitermachen soll. Sein Geschäftspartner Mo schafft es allerdings, ihn wieder auf Linie zu bringen. Das viele schnell verdiente Geld ist aus seiner Sicht das beste Argument. Hannes muss Lisa wohl weiter belügen.

Lisa wird zunehmend misstrauisch, weil sie nicht weiß, womit Hannes und Mo derzeit ihr Geld verdienen. Hannes hat ein schlechtes Gewissen, weil er sie anlügt. Allerdings will er das lukrative Geschäftsmodell auch nicht platzen lassen. Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

RND/akw/dpa/pf