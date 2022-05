Mainz

Es ist wieder „Fernsehgarten“-Saison. Und gleich in der zweiten Folge, am vergangenen Sonntag (15. Mai), leistet sich Moderatorin Andrea Kiewel einen Fauxpas, wie viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien finden. Passiert ist das im Gespräch mit Artistin Lili Paul-Roncalli (24).

Nach ihrem Auftritt wurde sie von der Moderatorin befragt, ein übliches Prozedere in der Show. Auf die Frage danach, ob sie eigentlich vergeben sei, antwortete Paul-Roncalli noch mit einem einfachen „Ja“. Auch auf das „Aber noch keine Kinder?“, geht die 24-Jährige noch ein und sagt dazu wieder kurz: „Nein.“ Doch die nächste Frage führt erstmal zu einem kurzen Schweigen, denn Kiewel setzt mit einem „Ist aber nicht ausgeschlossen?“ auf die Kinderfrage nach. Der Konter der Artistin begeistert viele – sagt die doch: „Solche Fragen stellt man doch 2022 einer Frau nicht mehr.“

„Mega taktlos und unverschämt“

Diese Meinung teilt Kiewel offenbar nicht. Sie entgegnet: „Doch! Gerade weil man das fragen kann per se. Entscheidet ja jeder für sich selbst“. Dann wechselt Kiewel, selbst Mutter von zwei Kindern, das Thema. Im Netz wird das Gespräch heiß diskutiert. Kiewels Frage wird unter andere als „beschämend“ oder auch „mega taktlos und unverschämt“ bezeichnet.

#fernsehgarten Schön fragen, ob sie Kinder will. Beschämend. 1. Sowas fragt man nicht und 2. Kann es ja auch sein, dass sie beispielsweise einen unerfüllten Kinderwunsch hat! Alter, Kiwi! Trampel! — Saskia Gerlach (@Gerlach2Saskia) May 15, 2022

Im Live Fernsehen eine Frau nach dem Kinderwunsch zu fragen ist einfach mega taktlos und unverschämt. #Fernsehgarten #Kiwi geht 2022 einfach gar nicht — ToniC (@ToniTales_) May 15, 2022

Lili Paul-Roncallis Reaktion überzeugt

Lili Paul-Roncallis Reaktion hingegen kommt gut an. „Was für eine tolle Frau! Die gibt Kiwi ordentlich Kontra“, schreibt etwa eine Nutzerin.

Was für eine tolle Frau! Die gibt Kiwi ordentlich kontra! #Fernsehgarten — Schwarzwaldmädle (@Brigitt44763587) May 15, 2022

Artistin Lili-Paul Roncalli machte ihre Beziehung zu Tennisspieler Dominic Thiem Anfang 2021 öffentlich, hält sie aber auch sonst weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

