Endspurt bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“: Am Freitag (20. Mai, ab 20.15 Uhr) entscheidet sich, welcher Promi die Nachfolge von Rúrik Gíslason als „Dancing Star“ antritt. In der letzten Folge des Jahres gegeneinander antreten werden Mathias Mester mit Renata Lusin, Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke sowie René Casselly mit Kathrin Menzinger. Zeit für einen Rückblick vor dem Finale.

Der Beginn der Staffel war von Corona geprägt. Ein Promi und Tanzprofi nach dem anderen Infizierte sich mit dem Virus. Insgesamt mehr als zehn Beteiligte mussten bereits wegen einer Infektion aussetzen. Zuerst traf es Chefjuror Joachim Llambi, dann den Schauspieler Hardy Krüger jr., der die Show nach zwei Absagen verlassen musste. Als Letztes erwischte es René Casselly, Moderator Daniel Hartwich und Profitänzerin Renata Lusin. Bei Show sechs am 1. April waren nach den coronabedingten Pausen wieder alle dabei. Ein weiterer Corona-Ausfall folgte nicht mehr.

Wer sind die Favoriten im Finale?

Einer der beiden Favoriten auf den Sieg ist René Casselly mit Kathrin Menzinger. Der 25-Jährige profitierte von Beginn an von seinen Erfahrungen als Zirkusartist und „Ninja Warrior“ und heimste schon mehrfach 30 Jurypunkte ein. Einzige Schwäche: die Lockerheit in der Hüfte bei den Lateintänzen, wie Joachim Llambi schon öfter monierte. Neben Casselly und Menzinger ist auch Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke weit vorne im Rennen. Mit konstanter Leistung holten die beiden bisher die meisten Punkte der aktuellen Staffel.

Mathias Mester und Renata Lusin überzeugten in dieser Staffel sowohl mit tänzerischer Leistung als auch mit ihrer Harmonie als Tanzpaar. Mit ihrer guten Laune holten sie sich den Sieg im alljährlichen Discofoxmarathon. Dennoch offenbaren die beiden auch immer wieder Schwächen, weshalb ihnen wohl nur Außenseiterchancen zugestanden werden – auch aufgrund der sehr starken Konkurrenz.

Welche Tanzpaare holten die meisten Punkte – welche die wenigsten?

Welches Tanzpaar vor dem Finale wie viele Jurypunkte holte, sehen Sie in der folgenden Liste. Dabei zählen nur die der regulären Show – die Punkte aus der Kennenlernshow sind nicht mit einberechnet.

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke: 391 Punkte (im Finale). René Casselly und Kathrin Menzinger: 343 Punkte (im Finale). Mathias Mester und Renata Lusin: 331 Punkte (im Finale). Amira Pocher und Massimo Sinató: 331 Punkte (ausgeschieden in Show elf). Sarah Mangione und Vadim Garbuzov: 271 Punkte (ausgeschieden in Show zehn). Mike Singer und Christina Luft: 154 Punkte (ausgeschieden in Show acht). Timur Ülker und Malika Dzumaev: 115 Punkte (ausgeschieden in Show sieben). Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova: 113 Punkte (ausgeschieden in Show neun). Michelle und Christian Polanc: 77 Punkte (aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen in Show fünf). Caroline Bosbach und Valentin Lusin: 72 Punkte (ausgeschieden in Show sechs). Riccardo Basile und Isabel Edvardsson: 58 Punkte (ausgeschieden in Show zwei). Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov: 35 Punkte (ausgeschieden in Show eins). Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis: 34 Punkte (ausgeschieden in Show vier). Hardy Krüger Jr. und Patricija Ionel: 0 Punkte (tanzten nur in der Kennenlernshow).

Die bisherigen Highlights der Staffel

Auch in der 15. Staffel „Let‘s Dance“ gab es wieder viele Highlights und auch einige Überraschungen. Comedian Bastian Bielendorfer, der sich selbst als schlechtester Tänzer der Show bezeichnete, konnte auf dem Parkett wahrlich nicht immer überzeugen. Dass er und seine Tanzpartnerin Ekatarina Leonova trotzdem erst in Show neun ihre Sachen packen mussten, lag an seinem Humor. Von der Jury meist mit schwacher Punktzahl ausgestattet, schickte ihn das Publikum immer wieder eine Runde weiter. Seine frechen Sprüche und seine Art, sich auch mal selbst aufs Korn zu nehmen, kamen offenbar an.

Comedian Bastian Bielendorfer bei einem seiner lustigen Auftritte in der diesjährigen Staffel. Quelle: Getty Images

Überrascht hatte in diesem Jahr vor allem Joachim Llambi. Bei den Jurytänzen in Show sieben schmiss sich der sonst so strenge Chefjuror in bunte Kleidung, setzte eine Perücke auf und wirbelte selbst mit den Tänzerinnen und Tänzern über das Parkett. Ein seltener Llambi-Moment bei „Let‘s Dance“, dafür aber umso schöner und lustiger.

Amira Pocher rührt ihren Mann zu Tränen

Für den emotionalsten Moment der Staffel sorgte Amira Pocher. Die neunte Liveshow stand diesmal ganz im Zeichen der „Magic Moments“. Pocher vertanzte mit Massimo Sinato die Beziehung zu ihrem ägyptischen Vater, den sie über 20 Jahre lang nicht gesehen hatte. Durch ihren Mann Oliver Pocher hatten die beiden schließlich wieder Kontakt. Nach dem Freestylemix aus Contemporary, Tango, Salsa, Paso und Rumba zu „Papaoutai“ von Stromae flossen Tränen – nicht nur bei Amira, sondern auch bei Oliver Pocher und weiteren Promis.

Daniel Hartwich fehlt krankheitsbedingt

Einer wird jedoch in der letzten Show fehlen: RTL teilte unter anderem via Twitter mit, Daniel Hartwich falle „leider krankheitsbedingt aus“, er werde nicht wie üblich an der Seite von Victoria Swarovski durch den Finalabend führen. Jan Köppen wird das Finale der 15. Staffel moderieren. Bereits in der fünften Folge sprang der „Ninja Warrior“-Moderator in die Bresche, damals war Hartwig bereits an Covid-19 erkrankt.

Drei Paare stehen im Finale von „Let‘s Dance“. Was getanzt wird, erfahren Sie hier.

mit Teleschau

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Nico Schwieger/RND