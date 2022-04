Berlin

Für Verwunderung und Kritik sorgt am Mittwoch die kurzfristige Ausladung des Kriegsreporters Enno Lenze aus der Polit-Talkshow „Maischberger. Die Woche“. Der Journalist war eigenen Angaben zufolge extra aus Kiew nach Berlin gereist, um in der ARD über die Gräueltaten in Butscha und der Ukraine zu berichten.

Ich bin in Rekordzeit aus Kyiv zurück gekommen um heute Abend bei Maischberger als Augenzeuge von den Kriegsverbrechen zu berichten. Gerade wurde ich ausgeladen. Man wolle doch mehr über Corona machen und ich werde nicht mehr gebraucht. Ok. pic.twitter.com/XkVPd8nIo6 — Enno Lenze (@ennolenze) April 6, 2022

Er sei „in Rekordzeit“ aus Kiew zurückgekommen, um am Abend „bei Maischberger als Augenzeuge von den Kriegsverbrechen zu berichten“, schrieb der Berliner Journalist bei Twitter. „Gerade wurde ich ausgeladen. Man wolle doch mehr über Corona machen und ich werde nicht mehr gebraucht“, so Lenze weiter. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer teilten und kommentierten den Tweet und äußerten Unverständnis über die Entscheidung.

Am späten Nachmittag reagierte die „Maischberger“-Redaktion auf die Kritik und zeigte Verständnis für die Enttäuschung. „Die Gräueltaten in Butscha und der Ukraine werden heute Abend auf jeden Fall das zentrale Thema bei uns sein. Aber als multithematische Sendung sehen wir heute auch einen größeren Gesprächsbedarf zur aktuellen Corona-Politik“, erklärte die Redaktion die Entscheidung.

Wir können die Enttäuschung verstehen. Die Gräueltaten in #Butscha und der Ukraine werden heute Abend auf jeden Fall das zentrale Thema bei uns sein. Aber als multithematische Sendung sehen wir heute auch einen größeren Gesprächsbedarf zur aktuellen #Corona-Politik. #Maischberger — Maischberger (@maischberger) April 6, 2022

Die Gäste bei „Maischberger. Die Woche“ sind am 6. April (23.05 Uhr, ARD) die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Linken-Politiker Gregor Gysi, der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk, der Autor und Moderator Ulrich Wickert sowie die Journalisten Anna Sauerbrey und Gabor Steingart.

RND/che