In der ARD-Talkshow „maischberger. die woche“ liefert Moderatorin Sandra Maischberger den wöchentlichen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Stets dabei: prominente Gäste und jede Menge Fragen zu verschiedenen Themen, die das Land in dieser Woche bewegt haben. Hier werfen wir einen Blick auf die nächste Ausgabe.

„Sandra Maischberger“: Gäste am 10. Mai

Rüdiger von Fritsch, (ehemaliger Botschafter Deutschlands in Moskau)

Karl Lauterbach, SPD (Bundesgesundheitsminister)

Peter Ganea (dt. Dozent in Shanghai)

Ingo Zamperoni (ARD-Tagesthemen-Moderator)

Ulrike Herrmann (Journalistin, „taz“)

Livia Gerster (Politikredakteurin „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“)

„Sandra Maischberger“ am 10. Mai: Um diese Themen geht es

Große Militärparade zum „Tag des Sieges“ in Moskau. Wie schlagkräftig ist Russland Armee wirklich? Welche Strategie verfolgt Präsident Putin in der Ukraine? Darüber spricht Sandra Maischberger mit dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in Moskau Rüdiger von Fritsch.

Seit fünf Monaten ist Karl Lauterbach als Gesundheitsminister im Amt. Trotz sinkender Coronazahlen bleibt er der Mahner. Wird sich die Lage im Herbst wieder verschärfen? Dazu im Studio Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Zugeschaltet aus Shanghai ist der deutsche Wissenschaftler Peter Ganea, der über den chinesischen Lockdown berichtet.

In einer Fernsehansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Politik im Ukraine-Krieg erklärt. Über seine Aussagen und andere Fragen diskutieren der ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, die „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann und Politikredakteurin der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Livia Gerster.

„maischberger. die woche“: Sendezeit und Wiederholungen

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe mittwochs um 22.50 Uhr im Ersten aus. Zeitgleich ist „Sandra Maischberger“ auf tagesschau24 zu sehen.

Wiederholungen der aktuellen Ausgabe laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD. Für Wiederholungen der Ausgabe am Dienstag, den 10.05.2022 gibt es folgende Sendetermine:

Mittwoch, 11.05.22, 02:00 Uhr (Das Erste)

Mittwoch, 11.05.22, 20:15 Uhr (tagesschau24)

Zusätzlicher Sendeplatz für Sandra Maischberger ab Mai

Seit Mai 2022 läuft „maischberger. die woche“ statt einmal, zweimal die Woche. Zusätzlich zum bisherigen Sendeplatz am Mittwochabend läuft eine Ausgabe am Dienstag. Die Umstellung erfolgte laut der ARD im Zuge der Programmreform.

„maischberger. die woche“ im Livestream sehen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist die aktuelle Ausgabe von „maischberger. die woche“ auch über den Livestream des Ersten im Internet zu sehen. In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn ist also nicht nötig.

Hier geht’s zur ARD-Mediathek.

Sämtliche Ausgaben von „maischberger. die woche“ sowie Einzelgespräche und frühere Folgen der Talkshow stehen Nutzern online auf Abruf zur Verfügung.

RND/pf mit Material von ARD