Medien & TV Netflix - “Marriage Story” - Film mit Scarlett Johansson startet bei Netflix Die Begeisterung großer Hollywoodstars für das neue Fernsehen hält ungebrochen an. Scarlett Johansson und Adam Driver spielen in “Marriage Story” ein Paar, das sich trennt, aber die Familie zusammenhalten möchte. Der Film von Noah Baumbach läuft ab 29. August (nicht nur) bei Netflix.

Ende einer Familie: Scarlett Johansson (v. l.), Azhy Robert Son und Adam Driver in einer Szene des Films "Marriage Story", der am 29. August in Venedig Premiere feiert und noch am selben Tag bei Netflix startet. Quelle: Netflix/dpa