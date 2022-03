Maybrit Illner noch immer an Corona erkrankt: Marietta Slomka moderiert ZDF-Polit-Talk

Mainz

Maybrit Illner fällt wegen einer Corona-Infektion zum zweiten Mal in Folge als Moderatorin ihres gleichnamigen ZDF-Polit-Talks aus. „heute journal“-Moderatorin Marietta Slomka wird an diesem Donnerstagabend (22.15 Uhr) als Ersatz einspringen, wie Illner und das ZDF am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Maybrit Illner geht es wieder besser, sie ist aber weiterhin positiv getestet.

Am vergangenen Donnerstag war der Hauptstadtstudioleiter des öffentlich-rechtlichen Senders, Theo Koll, in der Talkrunde für sie eingesprungen. Die jetzige Sendung am Abend dreht sich um das Thema „Krieg in der Ukraine – tut der Westen genug?“. Gäste sind Katarina Barley (SPD), Norbert Röttgen (CDU), der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Alexander Rodnyansky, die stellvertretende EUISS-Direktorin Florence Gaub und Constanze Stelzenmüller, Expertin für Sicherheitspolitik.

RND/dpa