Was darf Humor – was nicht? Und was kann er bewirken? In schwierigen Zeiten wie diesen ist Humor besonders wichtig, meint Michael „Bully“ Herbig. Im RND-Interview spricht er auch über die dritte Staffel von „LOL – Last One Laughing“, in der der verstorbene Mirco Nontschew ein letztes Mal zu sehen ist.