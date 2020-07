NDR-Spendenaktion: Kinderkrebsverein aus Greifswald geht trotz TV-Beitrag leer aus

Greifswald

Dagmar Riske und Jutta Hietkamp vom Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder können es noch immer nicht glauben: Trotz eines mehr als dreiminütigen TV-Beitrags, der im vergangenen Dezember beim Norddeutschen Rundfunk ( NDR) in ganz Mecklenburg-Vorpommern über die Bildschirme flimmerte, wurden sie bei der Spendenaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ finanziell nicht berücksichtigt. Und das, obwohl am Ende des Beitrags offensiv um Spenden geworben wurde. „Wir sind sehr enttäuscht“, sagt die Vereinsvorsitzende Dagmar Riske.

Jedes Jahr starten die vier Landesfunkhäuser des Norddeutschen Rundfunks eine Benefizaktion, bei der für regionale und überregionale Vereine, Projekte oder anderweitige Institutionen Spenden gesammelt werden. Im Fokus 2019 standen an Krebs erkrankte Menschen und deren Familien. Partner waren die Krebsgesellschaften im Norden.

Welche der insgesamt 28 eingereichten Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern an den Spenden beteiligt wurden, will der öffentlich-rechtliche Sender auf OZ-Anfrage nicht mitteilen. Auch der regionale Partner der Aktion – die Krebsgesellschaft MV – verweist auf den Datenschutz. Man wolle nicht öffentlich machen, welche Projekte wie viel Geld von den 710 000 Euro, die allein für MV zusammengekommen sind, erhalten haben.

TV-Beitrag thematisiert Greifswalder Ferienhausprojekt

Zwei Wochen lang wurden im Nordmagazin verschiedene Projekte vorgestellt. Mit den Beiträgen wurde um Spenden geworben. Auch über den Greifswalder Kinderkrebsverein wurde in einem TV-Beitrag berichtet. Zu sehen waren zwei Familien mit ihren krebskranken Kindern sowie Vereinsvorsitzende Dagmar Riske und Schatzmeisterin Jutta Hietkamp.

Letztere berichtete in dem Beitrag über das Ferienhausprojekt des Vereins auf Zingst. Dem Kinderkrebsverein wurde ein Grundstück auf der Halbinsel vermacht. Etwa 300 000 Euro werden für den Neubau benötigt, 35 000 Euro konnte der Verein durch eine eigene Benefizgala bereits zusammentragen. Am Ende des TV-Beitrages erscheinen die Kontodaten für die Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“.

Dass gezeigte Projekte im Nordmagazin möglicherweise gar kein Geld erhalten, das erfährt der Zuschauer nicht. Und genau das kritisieren die Vereinsmitglieder. „Wir wurden von vielen Leuten angesprochen, die extra dafür gespendet haben, und sich fragten, wie viel Geld wir nun erhalten haben“, erklärt Dagmar Riske.

NDR weist Kritik von sich

In einem Statement führt der NDR aus, dass die Projekte nur beispielhaft für die Situation der Betroffenen und die Arbeit der Partner stehen würden. „Allein daraus, dass am Ende eines Beitrages die Kontonummer für die NDR-weite Benefizaktion genannt wird, kann kein Anspruch auf eine Zuteilung von Spenden in ein Projekt herausgelesen werden“, heißt es in der Stellungnahme. Dass Zuschauer womöglich in die Irre geführt werden, findet der Sender nicht. Dass die Daten des Spendenkontos eingeblendet werden, sei ein gängiges Verfahren.

Zwar wurde der Verein zu Beginn der Benefizaktion in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass eine mediale Berichterstattung nicht automatisch bedeutet, dass er auch finanziell an den Spenden beteiligt wird. „Doch uns wurde gesagt, dass wir damit rechnen können, dass wir zu den Begünstigten gehören werden, weil mit uns ein Beitrag gedreht wurde“, erklärt Dagmar Riske.

Die Vereinsvorsitzende betont, dass jedes vorgestellte Projekt würdig war, Geld zu erhalten. „Wir wollten ja nicht die gesamte Summe, aber mit einem Betrag X haben wir schon gerechnet.“ Schatzmeisterin Jutta Hietkamp ist sich hingegen sicher: „Dem NDR fehlte ein Leuchtturm. Das waren wir.“

Fünf Projekte der Krebsgesellschaft wurden berücksichtigt

Insgesamt sind mehr als 3,4 Millionen Euro bei der Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ zusammengekommen. Das Geld wurde auf die Krebsgesellschaften aufgeteilt. Der NDR habe den Vergabeprozess lediglich begleitet, wie es im Statement des Senders weiter heißt. Die Entscheidung, welches Projekt finanziell gefördert wird, lag also bei den Krebsgesellschaften.

Von den 28 in Mecklenburg-Vorpommern eingereichten Projekten wurden 23 bei der Spendenverteilung berücksichtigt, fünf kamen von der Krebsgesellschaft MV selbst. Vorstandsvorsitzender Prof. Christian Junghanß: „Sie erfüllten alle Vergabe-Kriterien und durchliefen natürlich auch den Kommissionsprozess.“ Unter den Begünstigten war beispielsweise die Präventionskampagne der Europäischen Hautkrebsstiftung (ESCF) „SunPass“, bei dem Kita-Kinder spielerisch lernen, sich wirksam vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Alle 23 Projekte seien in der Fördersumme reduziert worden, um möglichst viele Projekte unterstützen zu können. Wer wie viel genau bekommen hat, verrät Junghanß nicht.

Trotz mehrfacher Nachfrage bleibt zudem unklar, warum die Kommission, bestehend aus dem Vorstand der Krebsgellschaft MV und weiteren Vertretern, entschieden hat, den Greifswalder Kinderkrebsverein nicht bei der Spendengabe zu berücksichtigen. Der Verein wird nun versuchen, das Geld für das Ferienhaus anderweitig zusammenzubekommen.

Von Christin Lachmann/OZ