Halle

Nach der Präsentation eines rund 30 Jahre alten Vermisstenfalles in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat die Polizei in Halle zahlreiche Hinweise erhalten. Insgesamt seien rund 30 Tipps eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Hinweise würden nun geprüft. Über ihre Qualität lasse sich noch nichts sagen.

Bei dem Fall geht es um eine damals junge Mutter aus Halle, die seit Januar 1990 vermisst wird. Die damals 22-Jährige kämpfte nach Angaben des ZDF um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder. Kurz vor dem entscheidenden Bescheid vom Amt verschwand sie spurlos.

Von dpa/RND