Die Produktion der zweiten Staffel der ARD-Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“ wird wieder aufgenommen, wie der Sender nun bekannt gab. Nach dem Tod von Lisa Martinek (1972–2019) kurz vor Beginn der Dreharbeiten war die Arbeit an der Serie ausgesetzt worden. Christina Athenstädt (40) spiele künftig die blinde Anwältin Romy Heiland, heißt es. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen am 19. November in Berlin beginnen.

„ Lisa Martinek hat sich die Rolle der blinden Anwältin Romy Heiland nach dem Vorbild von Pamela Pabst perfekt zu eigen gemacht. Lisa Martinek war für ‚Die Heiland‘ ein Glücksfall. Ihr plötzlicher Tod hat alle Beteiligten zutiefst getroffen“, erklärt Daria Moheb Zandi, verantwortliche Redakteurin beim RBB: „Dennoch glauben wir – die Beteiligten aufseiten der Produktionsfirma und der Redaktion –, dass es möglich und richtig ist, die Serie unter Beibehaltung der Figur und des etablierten Serienkosmos fortzusetzen. Der Gedanke der Neubesetzung bestand darin, eine Schauspielerin zu finden, die energetisch und von ihrem Typ her zu Anna Fischer passt, die die eigenwillige Assistentin spielt.“

„Die Heiland “ wurde nach Biografie von Berliner Anwältin konzipiert

Unterstützung erhalte die Serie auch weiterhin durch die Berliner Anwältin Pamela Pabst, nach deren Biografie die TV-Sendung konzipiert wurde. Pabst selbst habe bereits angekündigt, dass sie Christina Athenstädt bei der Vorbereitung der Rolle zur Seite stehen werde. Lisa Martinek verstarb Ende Juni völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien.

