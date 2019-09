Unterföhring

ProSieben lässt bei einer neuen Show am Samstagabend künftig Familien gegeneinander antreten. Am 12. Oktober startet "Die Live-Show bei dir zuhause" mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Darin treten zwei Familien - auf offener Straße oder im heimischen Wohnzimmer - in den Wettkampf, wie der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte: "Opa gegen Enkel, Mütter gegen Väter, Töchter gegen Söhne." Sie sollen sich in Sport- und Geschicklichkeitsspielen messen.

Die jeweiligen Spielführer der gegnerischen Mannschaften sind Gätjen und Opdenhövel, prominente Mitkämpfer sollen die Familien unterstützen. "Wir kommen zu unseren Zuschauern direkt nach Hause. Alles ist live, ohne doppelten Boden", sagte Gätjen laut Mitteilung. "Shows in einem perfekt ausgeleuchteten Studio gibt es viele. Aber eine Samstagabend-Show direkt aus den Wohnzimmern der Zuschauer zu machen, ist ein großes Abenteuer", ergänzte Opdenhövel.

RND/dpa/hsc