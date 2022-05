Saarbrücken

Der Radiosender SR 1 des Saarländischen Rundfunks bietet seine wöchentlichen deutsch-französischen Kindernachrichten ab Sonntag auch regelmäßig auf Ukrainisch an. „Dieses Angebot richtet sich besonders an die mehr als 1.100 ukrainischen Kinder, die derzeit im Saarland zur Schule gehen, aber natürlich auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer“, erklärte der Saarländische Rundfunk (SR) am Mittwoch in Saarbrücken. Im Radio seien die Nachrichten immer sonntags um kurz nach halb zehn und auf www.sr1.de ab sechs Uhr in voller Länge zum Hören und Lesen verfügbar.

Die Kindernachrichten in der SR1-Sendung „Domino“ behandeln den Angaben zufolge seit zwölf Jahren aktuelle Themen der Woche in kindgerechter Sprache. Für die Übersetzung ins Ukrainische und die Präsentation seien zwei ukrainische Studentinnen gewonnen worden, die an der Universität des Saarlandes Germanistik studierten, erklärte der SR.

RND/epd