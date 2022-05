Sängerin Nicole hat kurzfristig ihren Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ abgesagt. Die 57-jährige Sängerin, die 1982 den Eurovision Song Contest gewann, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie: „Ich hatte mich so sehr auf den heutigen Tag gefreut, denn es wäre mein erster Fernsehauftritt nach zwei Jahren gewesen. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich an Corona erkrankt und seit Donnerstag in Quarantäne.“

„ZDF-Fernsehgarten“ mit Motto Italien

Sie hätte so gerne 40 Jahre „Ein bisschen Frieden“ mit ihren Fans gefeiert, schreibt die Sängerin. „Aber es macht nicht nur heute Sinn, dieses Lied anzustimmen. Es wird seine Aktualität leider nie verlieren, denn der Wunsch nach Frieden ist in den Herzen der Menschen stärker denn je, besonders in den Herzen der momentan so geschundenen und verwundeten Seelen.“

Der ZDF-Fernsehgarten war im Mai wieder in die neue Saison gestartet. Moderiert wird die Show von Andrea Kiewel. Das Motto der Sendung am 15. Mai ist „Italien“. Mit dabei sind unter anderem Andreas Gabalier und Riccardo Simonetti.

RND/lob

