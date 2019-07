Berlin

Nach einem Witz über den Gesundheitszustand von Kanzlerin Angela Merkel (64) in einer Liveshow hat ProSieben den Komiker Faisal Kawusi in Schutz genommen. In der Sendung „The Masked Singer“ treten mehrere Stars als Sänger auf, aufwendige Kostüme verschleiern, wer unter der Maske steckt. Am Donnerstagabend wurde mal wieder über die mögliche Identität eines Sängers spekuliert.

Ein Star unter einer Kakadu-Maske wirkte in seiner Körpersprache nervös und zitterte mehrmals. Kawusi (27) brachte zunächst den Entertainer Jürgen von der Lippe als Auflösung ins Gespräch – außer der Verkleidete zittere so weiter: „Dann sag ich Angela Merkel.“

Faisal Kawusi ist vielleicht ein bunter Vogel, aber er steckt nicht unter der Kakadu-Maske - so viel ist sicher. Denn der Comedian verstärkte in der dritten Liveshow von „The Masked Singer" am Donnerstag das Rateteam. Quelle: ProSieben/ProSieben/Willi Weber

Merkel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Begrüßung anderer Regierungschefs Zitteranfälle erlitten – immer beim Stillstehen, während die Nationalhymnen gespielt wurden. Zuletzt war dies am Mittwoch der Fall gewesen, als sie den finnischen Regierungschef Antti Rinne mit militärischen Ehren empfing. Anschließend versicherte Merkel, es gehe ihr gut: „Man muss sich keine Sorgen machen.“

Stimmen, der Scherz sei geschmacklos. mehrten sich

Beim Publikum mehrten sich kritische Stimmen in sozialen Medien, dass so ein Scherz geschmacklos sei. ProSieben reagierte schließlich konkret auf die Nachfrage vom Nachrichtenportal „watson“, ob der Sender das denn lustig finde: „Wir lachen gerne mal. Und wir mögen Faisal Kawusi. Und wir sind immer wieder davon überrascht, über was man sich alles künstlich aufregen kann.“

Die sehr erfolgreiche Show, in der der Witz fiel, haben am Donnerstagabend im Schnitt 3,03 Millionen Zuschauer verfolgt. Am Ende enttarnte sich der Kakadu als Schauspieler Heinz Hoenig.

Von dpa/rnd