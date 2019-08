Hannover

Am Freitag geht „ Promi Big Brother“ auf Sat.1 wieder los – und nun hat der Sender die ersten neun Kandidaten für die Realityshow bekanntgegeben. Das sind sie:

„ DSDS “-Star Joey Heindle

Joey Heindle zieht als Kandidat in das „Promi Big Brother“-Haus ein. Quelle: imago images / HOFER

Bekanntgeworden ist der 26-jährige Joey Heindle durch die Castingshow „ DSDS“, 2013 gewann er dann das „ Dschungelcamp“. Nun will er sein Glück im „ Promi Big Brother“-Haus suchen.

„Ich bin so ein Battle-Typ. Es ist bei mir fast zur Sucht geworden, meine Grenzen kennenzulernen ...“, sagt er gegenüber Sat.1. Kein Wunder also, dass er in die nächste TV-Show einzieht.

„ GNTM “-Kandidatin Theresia Fischer

Im diesjährigen „GNTM“-Finale heiratete Theresia Fischer ihren Freund Thomas. Quelle: imago images / Future Image

Bei der diesjährigen „ Germany’s Next Topmodel“-Staffel hat Theresia (26) aus Sicht mancher Zuschauer wohl für den größten Fremdschäm-Moment gesorgt: Obwohl sie nur Elfte wurde, heiratete sie im Finale ihren 27 Jahre älteren Freund Thomas.

„Ich gehe offensiv auf jeden zu, schweige nichts tot. Ich mag keine negative Energie, will Konflikte auflösen und klären – am liebsten durch Gespräche und nicht durch Streit“, sagt sie zu Sat.1. Dass sie nichts totschweigt, konnte man schon bei „ GNTM“ beobachten.

„Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou

Eva Evanthia Benetatou bekam im „Bachelor“-Finale einen Korb. Quelle: imago images / Oliver Langel

Im Finale der letzten „Bachelor“-Staffel bekam Eva Benetatou (27) einen Korb, die letzte Rose ging an eine andere. Nun wird die ehemalige Flugbegleiterin in das „ Promi Big Brother“-Haus einziehen.

Dass sie immer gern ihre Meinung sagt, kam schon in der Kuppelshow nicht immer gut an, mal sehen wie sich Eva Benetatou im Zusammenwohnen mit den anderen Promis schlägt. „Ich mag nicht verlieren und wenn ich etwas wirklich will, dann bekomme ich es auch!“, sagt sie selbstbewusst gegenüber Sat.1.

Deutschlands bekanntester TV-Detektiv: Jürgen Trovato

Jürgen Trovato und seine Frau Marta Trovato. Quelle: picture alliance / Geisler-Foto

Im TV kennt man ihn als Privatdetektiv, der Fälle löst. Im „ Promi Big Brother“-Haus will er sich „nicht so schnell provozieren“ lassen, erzählt Jürgen Travato gegenüber Sat.1. „Dazu habe ich schon viel zu viel erlebt.“

Der 57-Jährige führt bereits seit vielen Jahren eine erfolgreiche Detektei in Mönchengladbach.

Soap-Darstellerin Janine Pink

Janine Pink zieht ins "Promi Big Brother"-Haus ein. Quelle: picture alliance / Geisler-Foto

Manche kennen sie aus der Soap „ Köln 50667“, manche kennen sie als Influencerin: Ab Freitag ist Janine Pink Bewohnerin des „ Promi Big Brother“-Hauses.

„Ich bin gespannt, wie es klappt, mit so vielen Leuten auf engem Raum schlafen zu müssen. Ich habe einen sehr leichten Schlaf, und wenn geschnarcht wird, läuft bei mir erfahrungsgemäß schlaftechnisch gar nichts“, sagt die 32-Jährige Sat.1.

Youtuber Chris von „Bullshit TV“

Chris – oder „Killadigga“, wie er auch genannt wird – ist seinen Fans vor allem durch seinen Youuube-Channel „Bullshit-TV“ bekannt, der von mehr als 1,8 Millionen Menschen abonniert wird. Er zählt ebenfalls zu den Bewohnern von „ Promi Big Brother“ 2019.

„Ich bin absolut tiefenentspannt. Aber der Ton macht die Musik und wenn der nicht stimmt, kann ich auch mal laut und impulsiv reagieren“, so der 32-Jährige zu Sat.1.

Ginger Costello Wollersheim , die Frau von Bert Wollersheim

Ginger Costello-Wollersheim zieht ebenfalls ins „Promi Big Brother“-Haus ein. Quelle: SAT.1/Marc Rehbeck

Ginger Costello Wollersheim ist die neue Frau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim – und nun Kandidatin bei „ Promi Big Brother“.

Die 33-Jährige wurde im niedersächsischen Burgwedel geboren. Sie ist eine ehemalige Stripperin und Webcam-Girl.

„ Love Island “-Frauenschwarm Tobi Wegener

Der Influencer und ehemalige „ Love Island“-Kandidat ist bekannt dafür, Frauenherzen höherschlagen zu lassen – mal schauen, ob er das auch bei „ Promi Big Brother“ tun wird.

Der 26-Jährige sagt: „Normalerweise trainiere ich an sieben Tagen die Woche jeweils zwei Stunden. Eine halbe Stunde Ausdauer, die restlichen 90 Minuten Krafttraining. Freunde von mir sagen: Du bist nicht normal, Du bist eine Maschine.“ Ganz schön selbstbewusst.

Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter

Lilo von Kiesenwetter macht bei "Promi Big Brother" mit. Quelle: picture alliance / Eva Oertwig

Viele Promis wie Udo Walz, Jean Pütz oder Jil Sander vertrauen auf die Fähigkeiten von Lilo von Kiesenwetter als Hellseherin. Bleibt abzuwarten, was sie den anderen Promi-Kandidaten bei „ Promi Big Brother“ voraussagt – vielleicht ihren Sieg in der TV-Show?

„Ich bin gespannt, wie es sich heutzutage anfühlt, mit so vielen Menschen auf engstem Raum zu leben. Das kenne ich ja von früher aus meiner Hippiezeit“, sagt die 65-Jährige gegenüber Sat.1.

Von RND/hsc