Sevilla

Bei der Übertragung des Europa-League-Finals zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers via Stream ist es zeitweise zu Problemen gekommen. „Liebe Fußball-Fans, wir wissen um das technische Problem des Streams auf einigen Endgeräten“, twitterte RTL+ am Mittwochabend kurz vor Anpfiff der Partie.

Liebe Fußball-Fans, wir wissen um das technische Problem des Streams auf einigen Endgeräten. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Nutzt doch alternativ gerne den RTL TV Stream in der App oder die Free-TV Übertragung bei RTL. #SGERFC #UEL — RTL+ (@RTLplus) May 18, 2022

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, hieß es weiter. „Nutzt doch alternativ gerne den RTL TV Stream in der App oder die Free-TV Übertragung bei RTL.“ Mehrere Internetnutzer berichteten in sozialen Netzwerken von einem schwarzen Bildschirm.

Nach einer guten halben Stunde der ersten Halbzeit berichtete RTL+, dass das Problem behoben sei. „Die Streams sollten nun wieder laufen“, hieß es auf Twitter. RTL-Kommentator Marco Hagemann entschuldigte sich bei den Zuschauern während der TV-Übertragung zudem für eine zeitweise Asynchronität von Bild und Ton.

RND/dpa