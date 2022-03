Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Freitag, 01.04.2022: Folge 3532

Katrin fühlt sich durch Florian in ihrer neuen Lebenslust ausgebremst. Sie fährt zum Aussichtsturm „Heidehimmel“ und trifft dort zufällig Leo. Katrin fühlt sich von ihm verstanden und eine magische Anziehung ergreift die beiden vor der überwältigenden Kulisse. Leo nimmt ihre Hand ...

Franzi kann David überreden, zum Arzt zu gehen. Doch David macht auf halbem Weg kehrt. Franzi ist überfordert, doch mit einem Trick bewegen Sara und sie David, doch zum Arzt zu gehen.

Louis‘ Kita muss wegen Schimmel auf unbestimmte Zeit schließen. Tina ist frustriert, weil sie doch Abstand zu Ben wollte und sich nun täglich mit ihm absprechen muss. Da erfährt Anke, dass Florian ein leerstehendes Bundeswehr-Gebäude vor dem Abriss retten will. Um sich an ihn heranzuspielen, will sie dort die Kita klarmachen. Tina ist verblüfft über Ankes Engagement.

Hendrik bringt Britta aus London ein Amulett ihrer Mutter mit. Und erfährt von Lilly, dass Britta ein anderes von Herrn Rossi geschenkt bekommen hat. Hendrik wird misstrauisch.

Britta (Jelena Mitschke, r.) und Hendrik (Jerry Kwarteng, l.) sind liebevoll vereint, obwohl weiterhin ein Geheimnis zwischen ihnen steht. Quelle: ARD/Nicolas Maack

„Rote Rosen“ am Montag, 04.04.2022: Folge 3533

Hendrik, Autofahrer aus Leidenschaft, gerät mit Radaktivistin Merle in eine Klima-Debatte. Er hat nichts gegen Klimaschutz, möchte aber nur ungern die eigene Komfortzone verlassen. Zumindest willigt Hendrik ein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Gerade als es anfängt, Spaß zu machen, passiert ein schreckliches Unglück: Britta wird von einem Lkw erfasst. Die Fahrerin: Merle.

Eine zufällige Begegnung und ein magischer Moment: Katrin spürt die tiefe Verbundenheit zu Leo auf dem Turm des „Heidehimmels“. Sie versucht ihre Gefühle zu ordnen. Und Leo? Er muss enttäuscht hinnehmen, dass Katrin ihre Gefühle unterdrückt, um bei Florian zu bleiben.

Die komplizierte Situation zwischen Ben und Tina wird durch Louis Betreuungsproblem nicht einfacher.

Anke macht sich weiter für das Ausweichquartier auf dem Kasernengelände stark und spielt sich erfolgreich an Florian ran. David verheimlicht seine Diagnose „bipolare Störung“ vor seinen Freunden. Bis Franzi das „verräterische“ Rezept entdeckt und begreift: David ist schwer krank.

Franzi (Sofie Junker, l.) bleibt unsicher, ob sie fahren oder für David (Arne Rudolf, r.) da sein soll, da Sara (Antonia Jungwirth, M.) und sie, seine angeblich harmlose Diagnose kaum glauben können. Quelle: ARD/Nicolas Maack

„Rote Rosen“ am Dienstag, 05.04.2022: Folge 3534

Als Katrin Franzis Entscheidung, für David in Lüneburg zu bleiben, vor Florian rechtfertigen will, kommt es zum Streit. Florian lässt Katrin stehen und kümmert sich lieber mit Anke um das Kita-Problem von Tina und Ben. Nach dem Stress mit Katrin genießt Florian die vertraute Nähe mit Anke – es kommt zu einem Kuss.

Hendrik sieht seine Befürchtung bestätigt: Bei Britta besteht die Gefahr einer Querschnittslähmung. Hendrik will Britta selbst operieren, muss aber einsehen, dass er unter Schock steht. Das Gefühl, nicht helfen zu können, setzt ihm schwer zu. Auch Merle steht nach dem Unfall unter Schock und fürchtet, ihres Lebens nicht mehr froh zu werden, falls Britta tatsächlich gelähmt sein sollte. Tina, die noch nichts von dem Unfall weiß, ist sauer auf Merle und hat Stress mit Ben. Doch als sie von Brittas Unglück erfährt, sind schlagartig alle Beziehungsprobleme mit Ben vergessen.

Franzi schafft es endlich, dass David sich zu seiner Krankheit bekennt. Sie beschließt, Urlaub zu beantragen, um bei David bleiben zu können.

Hendrik (Jerry Kwarteng, M.) ist zur Stelle, als Britta (Jelena Mitschke, r.) ins Krankenhaus eingeliefert wird. Dörte (Edelgard Hansen, l.) erfährt erschrocken, dass Merle Britta angefahren hat (mit Komparsen). Quelle: ARD/Nicolas Maack

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 06.04.2022: Folge 3535

Florian bereut den Kuss mit Anke, die indes hofft, dass sie wieder eine Chance bei ihm hat. Mit schlechtem Gewissen gesteht Florian Katrin den Kuss, die aus allen Wolken fällt. Aber eine Begegnung mit Leo öffnet ihr die Augen: Mit ihrer Beziehung stimmt etwas grundsätzlich nicht.

Merle leidet unter ihrem Schuldbewusstsein. Bang wartet sie auf den Ausgang von Brittas Operation. Obwohl Hendrik ihre Schuldgefühle verstärkt, stellt Merle sich der Begegnung mit Britta. Und bei diesem Besuch wird klar: Britta ist nicht gelähmt. Merle ist dankbar und erleichtert.

Hendrik bittet Amelie, die sofort aus Frankreich angereist ist, Tina bei der Betreuung seiner Söhne zur Hand zu gehen, solange er in der Klinik bei Britta bleiben muss. Amelie sagt zwar zu, hat aber keine Ahnung, was es heißt, Kinder zu betreuen.

Tina und Ben schaffen es gemeinsam, Lilly wegen Brittas Unfall zu trösten. Das bringt sie wieder näher zusammen. Tina bittet Ben, wieder ins Dachgeschoss zu ziehen. Allerdings soll er sich keine falschen Hoffnungen machen.

Katrin (Nicole Ernst, l.) macht Florian (Stefan Plepp, r.) erschüttert deutlich, in was für eine Schieflage ihre Beziehung geraten ist. Quelle: ARD/Thorsten Jander

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 07.04.2022: Folge 3536

Als Katrin zugibt, Leo geküsst zu haben, entzieht sich Florian jeder Diskussion. Dabei verdrängt er, dass er selbst gerade Anke geküsst hat. Mia redet Florian ins Gewissen und er begreift: Wenn er seine Familie retten will, muss er gemeinsam mit Katrin darum kämpfen. Katrin ist bereit dazu – aber wie finden sie zurück zu ihrer Liebe?

Merle beichtet Britta, dass sie den Unglücks-Lkw gesteuert hat. Während Britta verständnisvoll reagiert, bleibt Hendrik hart und erteilt Merle Besuchsverbot.

Ben zieht zurück ins Rosenhaus, um Tina nach Brittas Unfall im Alltag zu unterstützen. Tina macht deutlich, dass dies aber noch lange kein Versöhnungsangebot ist.

Amelie checkt mit Brittas Kreditkarte im „Drei Könige“ ein, was Hendrik wie Carla verdächtig vorkommt, zumal sie eine auffällige Gemälderolle dabeihat. Sollte Amelie einen weiteren „Fährmann“ gefälscht haben, um ihre Finanzen aufzubessern?

Während Franzi und Sara über Davids bipolare Störung im Bilde sind, fragt Simon sich, was mit seinem Freund los ist. Bestimmt ist Franzi schuld ...

Florian (Stefan Plepp, r.) reagiert eifersüchtig und will wissen, ob zwischen Katrin (Nicole Ernst, l.) und Leo schon mal was gewesen ist. Quelle: ARD/Thorsten Jander

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

„Rote Rosen“: Katrin kämpft sich in das Leben zurückNeu im Hauptcast: (v.l.n.r.) Katrin Zeese (Nicole Ernst), Florian Zeese (Stefan Plepp), Anke Reichard (Anne Brendler), Mia Zeese (Leonie Beuthner) Quelle: ARD/Thorsten Jander

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/pf/ mit Material der ARD