Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Freitag, 06.05.2022: Folge 3555

Anke ist zu stolz, um Florians Liebesgeständnis anzunehmen. Florian nimmt es enttäuscht hin. Franzi und Dörte verstehen Anke, raten ihr aber die Entscheidung zu überdenken. Schließlich kann Katrin Anke den entscheidenden Stups geben, über ihren Schatten zu springen. Kurz vor Florians Abreise eröffnet sie ihm, mit nach Lissabon zu kommen.

Amelie macht sich über Philips Verliebtheit zu Carla lustig und warnt ihn: Carla spielt nur mit ihm. Aber Philip will das nicht wahrhaben und plant heimlich ihre gemeinsame Zukunft.

Tina ist glücklich über ihren neuen Ring, doch er sitzt zu locker und sie verliert ihn. Sie ahnt nicht, dass er auf Umwegen bei Carla gelandet ist. Sie macht sich Sorgen, wie sie Ben den Verlust erklären soll.

Hendrik fällt es schwer, Britta in die Reha gehen zu lassen. Kurzentschlossen will er sie begleiten. Doch so einfach ist das nicht ...

Simon hat sich mit seinem Bekenntnis zu Sara und ihrem Baby viel Mühe gegeben. Aber Sara glaubt nicht, dass es ihm ernst ist. Simon weiß nicht, was er noch tun soll.

Philip (Marc Schöttner, l.) ist sehr verliebt und plant eine gemeinsame Zukunft mit Carla (Maria Fuchs, r.). Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Montag, 09.05.2022: Folge 3556

Philip muss sich auf eine unverbindliche Beziehung einlassen, wenn er Carla halten will. Als Carla in einem Blumenstrauß einen Ring findet wird sie skeptisch und stellt Philip zur Rede. Ein Missverständnis: Der Ring gehört Tina. Trotzdem vermutet Carla, dass Philip mehr will und trennt sich von ihm.

Nach Florians Abreise blickt Katrin optimistisch nach vorn. Leos Gefühle für sie sind unverändert. Beiden fällt der Abschied schwer. Auf einem letzten Spaziergang kommt es zum Kuss – aber ist das auch das Happyend?

Tina beichtet Ben, dass sie den Ring verloren hat. Als Gunter mit einem Extra-Auftrag winkt, will Ben von dem Geld einen neuen Ring kaufen. Aber er verletzt sich am Daumen ...

David hat starke Nebenwirkungen von seinen Medikamenten. Mit einem Workout und Superfood will Franzi ihn unterstützen. David ist gerührt, doch am Ende siegen die Nebenwirkungen.

Sara ist nach Simons Hin und Her verunsichert. Als er dann mit einem Achtsamkeits-Retreat übers Ziel hinausschießt, sieht Sara sich bestätigt. Aber Simon gibt nicht auf.

Carla (Maria Fuchs, l.) glaubt, dass es Philip (Marc Schöttner, r.) und ihr gelungen ist, zur unverbindlichen Leichtigkeit zurückzukehren. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 10.05.2022: Folge 3557

Nach dem Kuss wissen Leo und Katrin: Sie wollen zusammen sein! Doch dann explodiert Philips Weinladen. Leo rennt ins Haus, um Philip zu retten. Als er nicht wieder kommt, überwindet Katrin ihre Angst und rettet den bewusstlosen Leo aus den Flammen. Er kommt mit einer schweren Kohlenmonoxid Vergiftung ins Krankenhaus. Katrin wacht ununterbrochen vor seiner Tür. Sie ist tief getroffen, als sich Leos Zustand verschlechtert und er ins künstliche Koma gelegt werden muss.

Philip leidet unter der Trennung von Carla. Als Carla ihn nach der Explosion im Krankenhaus besucht, schöpft er Hoffnung. Zumal Amelie Carla glauben macht, dass sich Philip aufgrund einer retrograden Amnesie nicht mehr an die Trennung erinnert. Philip spielt mit und tatsächlich: Carla nähert sich an.

Dank Franzi nimmt David Gunters Entschuldigung an. Spontan lädt er Gunter und Dörte zum Essen in die WG ein. Als Franzi erfährt, dass ihre Mutter Leo gerettet hat und selbst in Gefahr war, ist sie überfordert. Doch Dörte signalisiert ihr, nicht alleine zu sein.

Leo (Daniel Hartwig, l.) kommt mit einer schweren Kohlenmonoxid Vergiftung ins Krankenhaus. Für Hendrik (Jerry Kwarteng, r.) und seine Kollegen (Komparsen) beginnt der Kampf um Theos Leben. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 11.05.2022: Folge 3558

Franzi will David schonen und erwähnt die Ereignisse der letzten Nacht nicht. Als er davon erfährt, stellt er sie zur Rede. Als Franzi berichtet, wie sehr sie alles mitnimmt, bleibt David gefühlskalt. Selbst ihr Liebesbekenntnis berührt ihn nicht.

David wird klar: Die Medikamente lassen ihn emotionslos werden - will er so leben? Katrins Angst um Leo wird fast unerträglich. Neben Mia und Franzi kann ihr auch Philip Trost spenden. Katrin kann Carla überzeugen Philip noch eine Chance zu geben. Bis sie zufällig von Philips perfider Amnesie-Lüge erfährt und ihn verärgert zur Rede stellt.

Simon kann Sara in ihrer Sorge um Leo zur Seite stehen. Doch durch ein Missverständnis offenbart er Hendrik Saras Schwangerschaft – was für sie arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Da ist eine Entschuldigung fällig.

Angespornt von Johanna, assistiert Gunter Ben bei der Reparatur von Dörtes Motorrad – was ordentlich nach hinten losgeht. Glücklicherweise kann Tina helfen. Den Erfolg feiern Ben und Tina mit ungetrübtem Sex in der Werkstatt.

David (Arne Rudolf, l.) ist durch seine Tabletten zu gedämpft, um echten Anteil an Franzis (Sofie Junker, r.) Problemen zu nehmen. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 12.05.2022: Folge 3559

David beschließt, einen schönen Tag mit Franzi zu verbringen - er will endlich wieder Freude empfinden. Gunter hat ähnliche Pläne: Er überrascht Dörte mit ihrem reparierten Motorrad. Der Tag läuft gut, bis Franzi zum Sex übergehen will. David erträgt seinen Gefühlsmangel nicht mehr und eröffnet ihr, dass er die Pillen absetzen will. Franzi akzeptiert das nicht und schmeißt ihn raus.

Merle steht permanent unter Strom: Sie will die Trixie-Spiegel im Verkehrsausschuss durchsetzen und streitet sich zudem mit Tina. Der Streit ist schnell begraben, aber der dauerhafte Stress setzt ihr zu - ihr Körper streikt …

Philip gesteht Carla, dass die Amnesie erfunden war, ohne Amelies Verstrickung zu verraten und entschuldigt sich bei Katrin. In einem Gespräch mit Carla urteilt die nun milde über Philip, sodass Carla ins Grübeln gerät. Doch sie bleibt bei ihrem Entschluss: Es ist aus.

Zu Simons Frust glaubt Sara ihm nicht, dass er wirklich der Vater für ihr Kind sein möchte. Erst nachdem sie mit Dörte gesprochen hat, gibt sie etwas nach.

Carla (Maria Fuchs, l.) kommt zu Philips (Marc Schöttner, r.) Enttäuschung zurück zu ihrem vorherigen Entschluss: Es ist aus! Quelle: ARD/Nicole Manthey

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

„Rote Rosen“: Katrin kämpft sich in das Leben zurückNeu im Hauptcast: (v.l.n.r.) Katrin Zeese (Nicole Ernst), Florian Zeese (Stefan Plepp), Anke Reichard (Anne Brendler), Mia Zeese (Leonie Beuthner) Quelle: ARD/Thorsten Jander

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

