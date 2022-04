Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 20.04.2022: Folge 3543

Sara und Simon sind sich einig, der Sex hatte nichts zu bedeuten. Aber David wäscht seinem Freund den Kopf – er soll um seine Liebe kämpfen! Also nimmt Simon eine Chance wahr und gesteht Sara, dass er nicht ohne sie leben will. Dass Sara ihm aber genau in diesem Moment offenbart, dass sie schwanger ist, lässt Simon erstarren ...

Franzi kommt zur Vernunft und sieht davon ab, weiter Rückenschmerzen vorzutäuschen, nur um nicht zurück aufs Schiff zu müssen. David ist erleichtert und beschließt, Franzi nach Kiel zu bringen. Auf einem Autobahnparkplatz macht er ihr plötzlich einen Antrag und will spontan mit ihr nach Dänemark fahren, um dort zu heiraten ...

Veits überraschendes Auftauchen macht Carla nervös – zumal er ihr unterschwellig droht. Und ihre Zweifel bekommen neue Nahrung: lebt Gregor tatsächlich noch?

Britta geht es zunehmend besser. Hendrik ist glücklich, als er Britta verkünden kann, dass sie aus dem Krankenhaus entlassen wird. Doch just, als Britta nach Hause will, bemerkt Hendrik, dass sie Fieber hat ...

Simon (Thore Lüthje, l.) und Sara (Antonia Jungwirth, r.) umschiffen befangen die Frage, was jetzt eigentlich mit ihnen beiden ist. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 21.04.2022: Folge 3544

Als Britta aufgrund eines Wundfiebers nicht aus der Klinik entlassen werden kann, sind alle besorgt. Aber Britta und Hendrik sind zuversichtlich, die Infektion schnell heilen zu können. Doch das Antibiotikum schlägt nicht an, Britta verliert das Bewusstsein ...

Simon ist von der Nachricht, dass Sara schwanger ist, überfahren. Beide wissen nicht, was das für ihre erneuerte Beziehung bedeutet.

Tina und Ben vermissen die körperliche Nähe. Tina plant vorfreudig, Ben zu verführen – und gerät in Bens romantisches Arrangement, das eigentlich für einen Kumpel und dessen Frau gedacht war ...

Carla lassen Veits Andeutungen keine Ruhe. Als sie die Chance bekommt, sich in seiner Suite umzusehen, entdeckt sie eine Mappe mit Gregors Initialen. Während Anke versucht, den zu früh ins Hotel zurückkehrenden Veit aufzuhalten, macht Carla eine unglaubliche Entdeckung ...

Katrins Fernweh flammt auf, als sie Leo bei der Wohnungssuche auf Elba berät. Sie versucht vergeblich, Florian für das Thema Auswandern zu begeistern. Vielleicht nach Lissabon?

Britta (Jelena Mitschke, l.) erleidet einen septischen Schock und verliert das Bewusstsein. Hendrik (Jerry Kwarteng, r.) muss schnell handeln. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Freitag, 22.04.2022: Folge 3545

Florian verletzt es, dass Katrin und Franzi ihm nichts von Davids Krankheit erzählt haben. Er fürchtet, dass die Bundeswehr die Feldjäger in Marsch setzt, um Franzi nach Kiel zu bringen. Zu Katrins und Franzis Überraschung springt Florian aber über seinen Schatten und wendet die strenge Strafe für Franzi ab.

Carla will von Veit Brandauer wissen, warum er denkt, dass Gregor noch lebt. Veit zeigt ihr ein paar neuere Fotos, auf denen Gregor aber nicht eindeutig zu erkennen ist. Anke gegenüber muss Carla zugeben, dass Veit alte Wunden aufgerissen hat. Hat sie umsonst um Gregor getrauert?

Auf der Intensivstation verbessern sich Brittas Vitalwerte nicht. Hendriks Befürchtung bestätigt sich: Britta wurde von einem multiresistenten Keim befallen. Hendrik erwägt, Britta mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Verfahren zu behandeln und trifft dabei auf große Skepsis bei Jakob, Amelie und Ben. Ben und Tina schweben im siebten Versöhnungs-Himmel. Doch da ereilt sie die Nachricht von Brittas kritischem Zustand.

Hendrik (Jerry Kwarteng, r.) erklärt Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, l.) verzweifelt, dass Britta an einem multiresistenten Keim erkrankt ist. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Montag, 25.04.2022: Folge 3546

Carla freut sich, dass Philip von seiner Weinreise zurück ist. Doch die Freude währt nicht lange: auf dem Gut wird eingebrochen … Durch einen Zufall entdeckt Philip auf Gregors altem Handy einen Gesprächsmitschnitt, der Carla das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Gunter versucht nach seiner Rückkehr aus Brasilien versöhnlich auf David zuzugehen. Doch David ist noch zu sehr mit seiner Diagnose beschäftigt und kann die Annährung nicht zulassen. Gunter, der nichts von Davids Krankheit weiß, schießt sich wieder auf Franzi als Schuldige ein.

Die Sorge um die schwerkranke Britta wird größer. Trotz Phagen-Therapie sinkt das Fieber nicht. Hendrik muss sich die Vorwürfe der Familie gefallen lassen und ist kurz davor die Hoffnung zu verlieren, als Britta endlich die Augen aufschlägt.

Katrin ist erleichtert, als Florian im letzten Moment dafür sorgt, dass Franzi in Lüneburg bei David bleiben kann. Versöhnung liegt in der Luft. Doch ein kapitaler Schaden an ihrem Boot sorgt erneut für Streit. Beide ahnen, dass nicht nur im Boot der Wurm drin ist.

Carla (Maria Fuchs, l.) ist geschockt, als Philip (Marc Schöttner, r.) auf dem Handy eine heimliche Tonaufnahme findet, die Veit belastet. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 26.04.2022: Folge 3547

Gunter ist verärgert, weil David sich in einer Suite einquartiert hat und macht Franzi dafür verantwortlich. Dörte bringt Gunter dazu, auf David zuzugehen und sich mit Franzi zu arrangieren. Als es erneut zum Konflikt kommt, verliert David die Nerven und offenbart endlich, dass er krank ist!

Carla ist schockiert, dass Veit Gregor gedroht hat, ihr etwas anzutun. Als Veit versucht, ihr Gregors Handy abzunehmen, geht sie zur Polizei. Doch die Beweislage reicht nicht. Veit bleibt auf freiem Fuß ...

Katrins und Florians Beziehung droht an ihren unterschiedlichen Vorstellungen zu scheitern. Doch dann springt Florian über seinen Schatten: Er ist bereit, für Katrin auszuwandern!

Britta kann es nicht fassen: Jakob setzt Lilly in den Kopf, mit ihm das Fährmann-Museum in Paris zu besuchen. Sie drängt darauf, dass ihre Tochter erfährt, wer er wirklich ist. Auch Amelie ist für eine Enttarnung von Herrn Rossi – allerdings aus finanziellen Gründen. Hendrik ist der einzige, der für das sorgt, was Britta wirklich braucht: Ruhe!

Dörte (Edelgard Hansen, l.) motiviert Gunter (Hermann Toelcke, r.), Franzi zu akzeptieren, wenn er sein Verhältnis zu David festigen will. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

„Rote Rosen“: Katrin kämpft sich in das Leben zurückNeu im Hauptcast: (v.l.n.r.) Katrin Zeese (Nicole Ernst), Florian Zeese (Stefan Plepp), Anke Reichard (Anne Brendler), Mia Zeese (Leonie Beuthner) Quelle: ARD/Thorsten Jander

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

